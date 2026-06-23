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La fiebre mundialista y la ilusión por la Selección Argentina parecen no tener límites. Tanto que llegaron hasta un quirófano, donde una joven futbolista protagonizó una escena inesperada que rápidamente recorrió las redes sociales.

Milagros Catalán compartió un divertido video en TikTok en el que se la ve despertando de la anestesia tras una operación de rodilla. Todavía somnolienta, la joven apareció molesta con Lionel Scaloni porque, según su imaginación, el entrenador de la Albiceleste la había convocado para jugar el Mundial en plena cirugía.

El momento fue grabado por su madre y muestra a Milagros totalmente convencida de que tenía una misión pendiente con la Selección Argentina.

“Scaloni me estaba rompiendo los huevos mientras me estaban operando. ‘Venite a la Selección que necesitamos un mediocampo’, me decía”, contó mientras relataba su sueño. “Dale, cuando salga de acá me hago una escapada”, habría sido su respuesta al técnico.

Pero la historia no terminó ahí. En medio del delirio postoperatorio, también apareció el capitán de la Scaloneta. “Y Messi después me llamó: ‘venite a tomar unos mates’”, aseguró la joven. Cuando su mamá intentó tranquilizarla, Milagros respondió: “No puedo, me tengo que ir a jugar un Mundial”.

El video superó el millón de me gusta

En medio de la preocupación por no llegar a la convocatoria, la joven preguntó: “¿Ya me operaron? ¿Tengo la pierna completa?”. La escena generó ternura y risas entre los usuarios, que rápidamente hicieron viral la publicación.

Más tarde, Milagros contó que no fue la única persona que tuvo delirios relacionados con la Selección Argentina tras una intervención médica. Según explicó, ese mismo día hubo otros casos similares.

En otro video, la futbolista relató que durante su sueño también apareció Alexia Putellas, estrella del fútbol femenino y mediocampista del Barcelona, quien le pedía que fuera a jugar a España. La respuesta de Milagros fue que prefería ir al Real Madrid: “Se puso re triste Alexia”, dijo acongojada.

Los comentarios no tardaron en llegar. “Y Scaloni sigue convocando lesionados”, escribió un usuario. Otros bromearon: “Qué rompe huevo Scaloni, no tenía otro momento para llamar” y “Amiga, sos joven, el próximo Mundial será”.

La historia de Milagros Catalán terminó convirtiéndose en una muestra más de cómo la pasión por la Selección Argentina atraviesa todos los momentos, incluso los más inesperados.