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Micaela inició su vínculo con la natación a muy temprana edad y encontró en las aguas abiertas una nueva pasión que la llevó a alcanzar un objetivo impensado hace apenas unos meses.

“Soy nacida en Caleta Olivia, terminé el colegio, me vine a estudiar a Córdoba y ahora estoy viviendo en Santa Rosa de Calamuchita”, contó en diálogo con LU12 AM680.

Aunque la natación forma parte de su vida desde los seis años, fue recién durante el verano de 2025 cuando tuvo su primer contacto con las competencias en aguas abiertas.

“Nado desde muy chica. Siempre estuvo presente el deporte de la natación en mi vida y en el verano del 2025 se me presentó la oportunidad de tener la experiencia de nadar en aguas abiertas, un mundo totalmente diferente al que yo venía acostumbrada”, explicó.

La transición no fue sencilla. Sin embargo, decidió asumir el reto y comenzar a entrenar específicamente para esta modalidad.

“Me animé. Fue todo un desafío para mí. Empecé a conocer gente del ámbito y el año pasado empecé a entrenar con un grupo en Villa Rumipal, en el dique”, recordó.

Su crecimiento deportivo fue tan rápido como sorprendente. Primero completó una prueba de cinco kilómetros, luego una de seis y finalmente afrontó una exigente carrera de diez kilómetros, donde obtuvo el resultado que cambió su temporada.

“Empecé a competir por primera vez en el verano del 2025. Nadé mis primeros 5 kilómetros, una experiencia hermosa, desafiante y única. En febrero nadé 6 kilómetros y en marzo me anoté para nadar 10 kilómetros, que fue mi mayor desafío”.

En esa competencia, que se hizo el 8 de marzo por primera vez en Embalse, Córdoba, clasificó a la final mundial que se hace ahora en noviembre en República Dominicana, donde estará representando a la Argentina.

Para Merlo, el deporte va mucho más allá de los resultados. La natación se convirtió en una herramienta de superación personal y autoconocimiento.

“Para mí representa un desafío personal donde todo el tiempo me estoy conociendo más a mí misma y viendo hasta dónde soy capaz. Me gusta más nadar en aguas abiertas que en pileta, me siento con mayor libertad. Lo principal es eso, la libertad de nadar en distancias más largas, que es lo que más disfruto”, afirmó.

La Final Mundial de Oceanman reunirá a más de 4.000 nadadores de distintos países y niveles competitivos, desde aficionados hasta profesionales de elite.

Campaña solidaria para cumplir el sueño

Con la clasificación asegurada, el principal desafío ahora es reunir los recursos necesarios para afrontar los costos del viaje, alojamiento e inscripción.

Por ese motivo, la deportista lanzó una campaña de colaboración abierta a toda la comunidad.

“Estoy pidiendo colaboración con cualquier aporte económico, toda ayuda suma. El alias es Micaela.Mundial. Ahí recibo donaciones de quien quiera ayudarme y ser parte de este sueño, de este viaje. Que compartan mi flyer también me ayuda a llegar a más personas”, expresó.

Con esfuerzo, perseverancia y una historia marcada por la pasión por el deporte, Micaela Merlo se prepara para llevar la bandera argentina a una de las competencias más importantes de las aguas abiertas a nivel mundial. Ahora, busca el acompañamiento de la comunidad para convertir ese sueño en realidad.