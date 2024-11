La oposición reclamó en el Congreso una política de Estado para la Cuestión Malvinas En medio de fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, se presentó un proyecto de declaración que reafirma el rol fundamental del Congreso en la adopción de medidas de política exterior en defensa de los derechos soberanos de Argentina sobre las islas.

El pasado miércoles 27 de noviembre, se llevó a cabo en el Congreso Nacional la primera Audiencia por Nuestras Malvinas y por la Soberanía Nacional, un evento que reunió a diputados de la oposición, excombatientes, familiares de caídos en Malvinas, personalidades diplomáticas, académicas y de instituciones vinculadas a la política exterior. Este encuentro, impulsado por diversas expresiones políticas, tuvo como objetivo analizar y debatir sobre la política que el Poder Ejecutivo Nacional está implementando en relación con la Cuestión Malvinas y otros temas de vital importancia para la soberanía nacional de Argentina.

Durante la audiencia, se presentó un Proyecto de Declaración que cuenta con el aval de legisladores de diferentes bloques, en el cual se reafirma el “rol insoslayable del Congreso de la Nación” en la adopción de medidas de política exterior, especialmente aquellas que afectan áreas claves como la pesca, hidrocarburos y navegación. El proyecto destaca la importancia de que estas políticas estén alineadas con lo dispuesto por la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, que establece la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La propuesta también remarca que la soberanía sobre Malvinas es “legítima e imprescriptible” y subraya la necesidad de que el Congreso de la Nación tenga un papel protagónico en la definición de la política exterior del país, especialmente en lo relacionado con las islas.

Críticas al gobierno de Milei

El ex canciller Santiago Cafiero fue uno de los principales oradores en la audiencia, y criticó fuertemente al gobierno de Javier Milei por, según él, “banalizar la Cuestión Malvinas”. Cafiero recordó episodios como el Tratado Foradori-Duncan y la reciente visita de un canciller británico a las Islas Malvinas después de 30 años, acusando al Reino Unido de violar normas internacionales. Además, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Argentina señaló que la actual administración de Milei sigue tropezando con decisiones que debilitan la postura argentina frente a la soberanía sobre las islas.

Por su parte, Nicolás Massot, diputado de Encuentro Federal, destacó la importancia de responder de manera contundente a un gobierno que, según él, “confunde la agenda internacional con la agenda ideológica personal”. Massot subrayó que la Cuestión Malvinas debe ser una “política de Estado interpartidaria” que trascienda los gobiernos, señalando que debe ser la primera piedra para construir un esquema de políticas de Estado que evite discrecionalidades futuras.

La audiencia contó con la participación de numerosas personalidades y expertos en la Cuestión Malvinas, como Juan Gabriel Tokatlián, los ex cancilleres Jorge Taiana y Santiago Cafiero, el ex embajador en Estados Unidos Jorge Argüello, y el ex secretario de Malvinas Guillermo Carmona, entre otros. También estuvieron presentes representantes de diferentes organizaciones vinculadas a la temática, como Carlos Trejo del Observatorio Malvinas de la UNLa, Ernesto Lôffler, miembro del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, y Gabriel Fuks, parlamentario del Mercosur.

Entre los diputados que impulsaron la Audiencia por Nuestras Malvinas se destacaron figuras de Unión por la Patria como Santiago Cafiero, Jorge Leiva, Oscar Agost Carreño, Luis Basterra y Andrea Freites, entre otros, así como representantes de Encuentro Federal, como Nicolás Massot y Esteban Paulon.