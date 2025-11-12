Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (Indec) dio a conocer el IPC de octubre. El mismo estuvo en línea con las proyecciones de las consultoras y fue dos décimas superior a septiembre, quedando en 2,3% el promedio nacional.

Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones excepto en Patagonia, donde la mayor fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Con el alza de octubre, el acumulado en lo que va del 2025 llega al 24,8%. En tanto en la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,3%.

Cómo se comportaron los distintos rubros

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).

No se pudo cortar la tendencia

El incremento del IPC en octubre de 2,3%, representa una suba de 2 décimas respecto de septiembre que midió 2,1%.

Marca el segundo mes consecutivo en alza, complicando los objetivos del Gobierno de llegar a fin de año con una inflación de punta a punta cercana del 26,5% y con un IPC mensual más cerca del 1% que del 2%.

Qué pasó en las regiones

Medido por regiones, la Patagonia volvió a tener el mayor crecimiento en el costo de vida, (esta vez el lugar lo compartió con Gran Buenos Aires)con un IPC del 2,4%, mientras que el Noroeste fue el más bajo, con el 2,1%.

En tanto que al mirar la inflación acumulada marca el liderazgo del sur del país, como la región más cara, confirmando un acumulado de los primeros 10 meses del 26.7%, seguida del Noreste con el 25,2%. En tanto la región en la que menos crecimiento del IPC se registró fue la del Noroeste con una suba acumulada del 21,7%.

Lo propio sucedió con la inflación interanual. Mientras el país registró un promedio del 31,3%, la Patagonia estuvo tres puntos arriba, con un IPC anual del 34,3%.

Las tarifas empujan el IPC en la Patagonia

A la hora de mirar qué sucedió en la región patagónica, de acuerdo al Indec, con una inflación promedio del 2,4%, picaron en punta el alza en las tarifas de electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,5%, casi triplicando el promedio mensual.

El segundo rubro con mayor incremento en la región fue el de automotores, con un alza del 4,9%. Le siguió transporte con el 3,8%.

Mientras que la menor variación en octubre, respecto de septiembre, la tuvieron Recreación y Cultura con +0,1% y Bienes y Servicios para el mantenimiento del hogar (+1,4%).

A diferencia de otros meses, el rubro Educación estuvo por debajo del promedio de la región, con un alza del 2,1%.

La división Prendas de Vestir y Calzado, producto de la baja del consumo, fue la que menos aumentó en la Patagonia.

Lo que más subió en lo que va del año

A la hora de mirar el comportamiento de las distintas divisiones que mide el Indec en Patagonia, nos encontramos que el rubro que más subió en estos 10 meses fue, precisamente, Educación con un alza de 78%, contra el 26,7% registrado en promedio para la región.

Detrás se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza acumulada del 47,4%.

En tanto que, por debajo del promedio, se ubicó la división Equipamiento y mantenimiento del hogar con un alza de apenas 16,2% en lo que va del año.

Le siguió Prendas de vestir y calzado, con una suba de tan solo el 17,4%. Algo que va en consonancia con la fuerte caída del consumo registrado en este sector, sobre todo en los últimos meses.

Perspectivas de una baja para 2026

Las perspectivas del mercado, medidas por el Banco Central, plantean una inflación en baja para los últimos dos meses del año, con una variación mensual en torno al 2%.

Tendencia descendente que, los encuestados por el BCRA, mantienen para el primer semestre de 2026, avizorando que el índice podria llegar a 1,6% en abril del próximo año.