En marzo de 2024, una periodista tucumana denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro jugadores del Club Vélez Sarsfield en la habitación 407 de un hotel de San Miguel de Tucumán, donde se alojaba el plantel tras disputar un partido.

Un año y medio después, la joven volvió a ocupar titulares cuando, a fines de septiembre de 2025, protagonizó un intento de suicidio. Según fuentes cercanas, atravesaba una crisis emocional profunda, relacionada con el impacto psicológico del caso y la demora judicial para avanzar hacia el juicio. Fue asistida y puesta bajo tratamiento médico y psicológico.

Denuncia y recolección de pruebas

La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Tucumán. En ella, la mujer sostuvo que fue abusada por cuatro futbolistas identificados como Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín, todos exjugadores de Vélez.

El expediente judicial incluye pericias científicas, videos, mensajes de WhatsApp y rastros biológicos hallados en la habitación, como manchas de semen, sangre y saliva, remitidos a análisis de ADN. Las pruebas fueron recolectadas durante las primeras semanas de la investigación, junto con la declaración en Cámara Gesell de la denunciante, una herramienta judicial que protege a las víctimas al evitar su exposición en reiteradas audiencias.

Situación actual de los imputados y detalles de la causa

Los cuatro futbolistas fueron imputados en la causa, con calificaciones por abuso sexual con acceso carnal agravado. Inicialmente, tres de ellos permanecieron bajo prisión domiciliaria, mientras que Sebastián Sosa obtuvo la libertad bajo fianza.

Con el paso de los meses, la Justicia tucumana resolvió liberar a los imputados, aunque mantuvo restricciones judiciales, como la prohibición de salida del país y de acercamiento a la víctima.

A la fecha, ninguno de los acusados se encuentra detenido, y la investigación continúa en etapa de instrucción. En marzo de 2025, el expediente fue declarado “causa compleja”, lo que extendió los plazos de investigación hasta 2026 debido a la cantidad de pericias digitales y testimoniales pendientes.

¿Quién protege a la víctima?

La denunciante cuenta con medidas judiciales de protección integral, previstas por la Ley N° 26.485. Entre ellas:

Declaración en Cámara Gesell, para evitar la revictimización.

Acompañamiento psicológico y médico, ordenado judicialmente.

Prohibición de acercamiento por parte de los imputados.

Seguimiento institucional por parte de organismos de género provinciales.

Pese a esas herramientas, organizaciones feministas denunciaron que el proceso judicial lento y la exposición pública han generado una revictimización permanente, que derivó en el deterioro emocional de la periodista.

La denuncia por “falsa denuncia”: quién la hizo y por qué

En septiembre de 2025, José Florentín, uno de los futbolistas denunciados, presentó una contradenuncia penal contra la periodista tucumana por falso testimonio y asociación ilícita. Florentín también involucró al diputado nacional Carlos Cisneros y a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, a quienes acusa de haber “armado” una denuncia falsa y de manipular pruebas.

Su presentación derivó en allanamientos judiciales en domicilios de Tucumán, donde se secuestraron teléfonos celulares y documentos para peritar. La defensa de la periodista calificó la acción como una “denuncia espejo”, con el objetivo de desacreditar a la víctima y entorpecer el proceso judicial.

Hasta el momento, no hay resolución firme sobre esa contradenuncia ni se informó que haya sido admitida o archivada por la Justicia tucumana.