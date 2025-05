La Ruta Nacional 9 se transformó en una trampa de agua y barro durante la madrugada del sábado 17 de mayo, cuando un feroz temporal azotó la provincia de Buenos Aires y dejó a cientos de personas varadas entre las localidades de Lima, Zárate y Baradero. Entre ellos se encuentran Daniel Orta y Ezequiel González, directivos de la empresa Sofre Digital SA, quienes llevan más de siete horas inmovilizados en medio de la tormenta, sin asistencia y con la incertidumbre como única certeza.

“Desde la 1 de la mañana estamos detenidos en el mismo lugar. No pasó nadie: ni patrulleros, ni bomberos, ni defensa civil. No hay comida, no hay agua, no hay ningún tipo de asistencia”, relató Orta en comunicación con Crónica TV, visiblemente afectado por la situación.

“La ruta 9 desaparece”

Otro de los testimonios más impactantes fue el de Ezequiel González, quien mostró a La Opinión Austral con un video como “la ruta 9 desaparece, el agua la tapa por completo. La fuerza con la que el agua corre por abajo del puente y al costado de la ruta es impresionante”.

Los viajeros intentaron buscar una vía de escape, pero todas las alternativas están cortadas: “Pudimos movernos para retomar para Rosario, pero a los 2 km está cortado también. Para Baradero no se puede volver, cortado por el agua, y para Buenos Aires, igual. Casi no hay señal, es muy difícil incluso comunicarse”, agregó González a La Opinión Austral.

Sin operativos, sin señal y con niños en los autos

Las escenas que se repiten en cada relato son desesperantes: personas atrapadas dentro de los autos sin acceso a alimentos, sin abrigo y sin posibilidad de moverse. “Un micro se acercó a pedirnos si teníamos algo de comer. Viajaban con chicos. Les dimos lo que teníamos”, contó Orta a Crónica TV, como si fuera el cuento “Autopista del sur” de Julio Cortazar en Todos los fuegos el fuego, pero con agua.

Las condiciones extremas, con temperaturas bajas y lluvias incesantes, obligan a muchos a encender el motor de los autos para mantener la calefacción, pero eso implica otro problema: el consumo de combustible. “Prendés el auto por ratos para calentarte o cargar el celular, pero no sabés si vas a poder cargar nafta de nuevo. Hay que racionar”, agregó.

Hasta el momento, no hay presencia visible de ningún organismo de emergencia, ni asistencia médica ni puntos de evacuación. Tampoco información clara sobre desvíos o rutas habilitadas. La situación se agrava minuto a minuto.

Un temporal que afecta a toda la provincia

Según datos oficiales, el temporal ya dejó casi 800 evacuados en distintos puntos del conurbano bonaerense y el interior provincial. En zonas como Zárate, Tigre, Berazategui, Florencio Varela, Moreno, Lomas de Zamora y Baradero, las calles se transformaron en ríos y la red de asistencia está colapsada o ausente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias y tormentas para este sábado. Se espera que las precipitaciones se mantengan al menos hasta la noche, complicando aún más las tareas de asistencia.

El silencio oficial y la ausencia de operativos

Hasta el momento, no se han implementado operativos de evacuación ni asistencia en la zona donde se encuentra la delegación de Sofre. Tampoco hay indicios de que se estén organizando caravanas para retroceder o avanzar con seguridad hasta alguna localidad cercana que brinde refugio.

“La incertidumbre es total. No sabemos si esperar, si volver, si va a llegar alguien. Es frustrante y peligroso”, lamentó Orta.