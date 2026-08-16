Flor Cabrera, exjugadora de Gran Hermano (Telefe), atraviesa una etapa de mucha angustia tras de confirmar el cierre de “Kavré”, el emprendimiento textil que llevaba adelante junto a su familia desde hacía diez años; la influencer compartió la noticia en sus redes y reveló que llevaba tiempo procesando la decisión.

“Esta es una noticia que no tenía ganas de dar y que la vengo procesando hace mucho tiempo y haciendo el duelo hace mucho tiempo, pero “Kavré”, después de diez años, cierra sus puertas”, manifestó, entre lágrimas.

En diálogo con “C5N”, la exparticipante del reality profundizó sobre el impacto que tuvo el cierre del negocio en su familia; según explicó, “Kavré” comenzó en el garage de su casa y, con el paso del tiempo, se transformó en una fuente de ingresos para todos.

El proyecto tenía una organización completamente familiar: su padre estaba a cargo del corte de las prendas, su hermano manejaba las redes sociales y, Flor, se ocupaba del local y del diseño; por eso, la decisión de cerrar no solo representa el final de un emprendimiento, sino, también, un fuerte golpe emocional y económico.

Uno de los aspectos que más preocupa a Cabrera es la situación de su papá, quien, a sus 65 años, perdió su principal fuente de trabajo. “A los 65 años, sin ningún otro conocimiento más que ser del rubro textil toda la vida, ¿entendés? Entonce,s creo que eso es lo que más me pesa. Yo, obviamente, estoy con el nudo en mi pecho llorando hace días”, reveló.

Las deudas que quedaron tras el cierre de Kavré

A la difícil decisión de bajar las persianas se le suma una importante deuda vinculada al alquiler del local ubicado en Flores; Flor explicó que el contrato estaba pactado en dólares y que la familia acumuló varios meses impagos. “Tenemos el alquiler en dólares, ya debemos como tres meses por lo menos, cuatro y. el alquiler, es más o menos 2.500 dólares por mes; a cuatro meses, son casi 10.000 dólares que se deben. Vamos a ver cómo se lo vamos a ir pagando al dueño”, expresó.

También, detalló que, los problemas económicos del emprendimiento, venían desde hacía tiempo y que, las ventas, comenzaron a caer considerablemente después de las Fiestas. “Nosotros no sacamos un sueldo hace rato y debemos todo. En diciembre, tuvimos venta por las Fiestas y, desde ahí, ya no levantó nunca más”.

Flor Cabrera deberá buscar nuevas alternativas laborales

En paralelo con su participación en distintos proyectos vinculados a los medios, entre ellos, su trabajo como productora y panelista junto a Guillermo Andino y el streaming con Laura Ubfal, Flor deberá encontrar nuevas alternativas para sostenerse y, también, colaborar con su familia.

La joven explicó que “Kavré” significó mucho más que un negocio para ellos, ya que fue un proyecto que construyeron desde cero con la expectativa de convertirse en el sustento económico familiar. “Este proyecto tiene muchos años de proceso, de intentar empezar de cero y que sea un proyecto familiar que nos dé un sustento económico a toda la familia que, hoy, se rompió, entonces, es como perder a un hijo. Muy fuerte”, confesó.

El panorama económico que atraviesan quedó expuesto en una de las frases más contundentes de Flor, quien reconoció el nivel de endeudamiento y el impacto emocional que generó el cierre. “Estamos endeudados hasta las bolas y con una tristeza que ya no sabes de dónde sacar o a quién pedirle. No hay mucha salida y, toda mi familia. esta muy triste”, lamentó.

Por último, Flor vinculó la situación de su familia con el escenario que atraviesa la industria textil y cuestionó algunas medidas económicas implementadas durante los últimos años. “Las decisiones que se tomaron en estos años, la apertura indiscriminada de la importación, sin ningún tipo de tarifa o medida para no perjudicar la industria nacional, no ayuda a la industria nacional, la falta de créditos al emprendedor y todo eso, mata el comercio”, concluyó.

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