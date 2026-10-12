Lizy Tagliani volvió a demostrar su rapidez para el humor en MasterChef Celebrity (Telefe), donde lanzó una frase irónica dirigida a Luck Ra que hizo referencia a la separación del cantante con La Joaqui; el comentario surgió durante una escena distendida del programa, cuando el cantante interpretó una canción romántica de Luis Miguel a pedido de Wanda Nara.

El suceso ocurrió durante la segunda gala de eliminación de la temporada; en este marco, Wanda aprovechó la buena predisposición del cuartetero y le pidió que cantara un tema; la conductora le sugirió que eligiera alguna canción de Luis Miguel, una propuesta que el músico aceptó sin demasiadas vueltas; Luck Ra optó por uno de los clásicos más reconocidos del repertorio del artista mexicano: “La incondicional”.

Cuando el cantante entonó una de las estrofas más conocidas del tema, Lizy encontró la oportunidad para lanzar una frase relacionada con su situación sentimental.

Durante la interpretación, Luck Ra, cantó: “Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada”; en ese momento, intervino la humorista, quien vinculó la idea de una persona incondicional con la reciente separación.

“Tan incondicional no era”, indicó, sin filtro; la respuesta hizo referencia al final de la relación entre los cantantes, una ruptura que había generado repercusiones en el mundo del espectáculo; con su habitual estilo directo, Tagliani aprovechó la letra de la canción para introducir una broma sobre la historia sentimental del músico.

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