Hace unos meses, Nicki Nicole y Peso Pluma finalizaron su relación luego de que se viralizara un video donde se podía ver al cantante con otra mujer; luego de este suceso, Nicki le tiró unas polémicas indirectas durante sus conciertos y entrevistas. Recientemente, la artista de 23 años anunció, a través de TikTok, que va a lanzar un nuevo tema denominado “Ojos verdes”, el cual mostró un adelanto de la letra y no dudó en destruir a su ex.

¿Qué había dicho Nicki Nicole sobre la infidelidad de Peso Pluma?

En un posteo de Instagram, comenzó diciendo: “El respeto, es parte necesaria del amor”.

Y, continuó: “Lo que se ama, se respeta y lo que se respeta, se cuida; cuando no hay ninguna de las dos, yo, de ahí, me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Por otro lado, durante una conferencia de prensa, comentó: “Sentí que fue bastante expuesto y que tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba”.

Luego, aseguró: “También, me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres; mucho apoyo y cariño”; sin embargo, dijo que “lo difícil” se da cuando se mezcla lo privado con la exposición”. “Mucha gente sale a opinar y es complicado”, aseveró la artista.

En ese sentido, Nicole confesó qué decisión tomó para cuidarse. “Entonces, yo dije ‘ok, esto está pasando. Está en mí decir algo o no decirlo’, pero siento que lo tengo que decir y, también, va de la mano con lo que soy”, manifestó, haciendo referencia al tema que cantó en el Movistar.

Por último, añadió: “Canto lo que vivo y digo lo que siento; si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”.

Ojos verdes: ¿Qué dice la nueva canción de Nicki Nicole que va dirigida a Peso Pluma?

“Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui. ¿A quién vas a engañar?, ¿a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas? Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di”.

¿Cuándo sale “Ojos verdes” de Nicki Nicole?

Estará disponible a partir del miércoles 24 de abril.

