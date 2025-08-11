Mientras La China Suárez y Mauro Icardi continúan con su estadía en Turquía, los medios argentinos no dejan de hablar de ellos y, en esta oportunidad, Moria Casán también dio su polémica opinión sobre la pareja en una entrevista para “Intrusos” (América TV).

“El amor siempre gana en el caso de Icardi y La China… ¡Lo que han hecho esos chicos! No solamente han construido una nueva familia, el amor pudo con todo. (…) Pienso que es un amor que los sobrepasa”, aseveró Moria, que agregó que, para ella, “Wanda está muy dolida”.

“Yo creo, igual, que Wanda está lastimada porque ella, como mujer, lo armó a Icardi; lo armó a su manera y le salió un hábil declarante y un tipo jodido, porque él es un jodido, se nota, pero… El tipo aprendió todo de ella, se enamoró de ella; después, se materializa la relación, tiene un hijo…”, añadió Casán.

“El tipo aprende todo de ella y, después, el mismo tipo que ella armó en arcilla se le va encima, tiene todas las herramientas y las herramientas que le mandó Wanda para mantenerse en el mundo y lo que nunca se imaginó”, destacó “La One”, que opinó que “no cree que sea por venganza”, en referencia al romance de Icardi con La China.

Asimismo, Moria aseguró que está harta de la “novela turca”. “Me quedo con la historia de Icardi y La China; después, ya no consumo, porque no me gusta. Me parece que es una mujer que ha podido humillar a todo el mundo, porque si hace nueve meses que están todos los programas dependiendo de ella, les rinde y siguen sacando leche… ¿Para qué vas a comprar una vaca si tenés la leche gratis”, cerró La One.

