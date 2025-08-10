Joaquín Levinton habló de todo en “Fuera de agenda” (C5N) y sorprendió al recordar una insólita anécdota con Andrés Calamaro.

El líder de “Turf” dialogó con el periodista Lautaro Maislin y dio detalles de esa situación que vivió con su colega. “Le comió el pan a la rata… Había un pancito circulando por el piso, hace seis meses, que la rata y la gata jugaban”, comenzó diciendo.

En este marcó, prosiguió: “Un día, fue Andrés Calamaro y se encontró con esa rata; me dice, ‘Joaquín, ¿tenés algo de comer que sea típicamente madrileño?’, voy a la cocina, y, digo ‘¿estará la rata?, abro la heladera y estaba todo vacío, salvo un paquete de mayonesa que tendría que estar en la basura y veo un pan todo mordido por la rata y, también, por mi gata, que se llamaba “La Cantina de David””.

Finalmente, entre risas, lanzó: “La rata y la gata jugaban con el pan que tenía un año; ese pan estaba tirado en la cocina y lo meto en la mesa, Andrés, lo agarra y dice ‘qué bueno y le pone la mayonesa’. Si no lo mata eso…”.

Joaquín Levinton sorprendió a Juana Viale con una impresionante anécdota

Este domingo, Levinton estuvo de invitado a la mesa de Juana Viale y dejó a todos en shock al contar una fuerte anécdota protagonizada por un amigo en la cercanía a Mar del Plata.

Según relató el músico, esta persona recibió el impacto de un rayo, murió algunos minutos, y, revivió; sin dudas, esto despertó una gran curiosidad entre todos los presentes, que no dudaron en seguir indagando sobre esta cuestión.

“Estaba haciendo una foto y lo atravesó un rayo; entró por acá (por la cabeza) y le salió por el trasero”, expresó Joaquin; esto sorprendió a todos, que se reían y no daban crédito a lo que contaba el cantante.

Con picardía, Levinton sostuvo que el impacto “le quemó el 60% del cuerpo y cayó muerto”. “Estuvo muerto como cuatro minutos, todo quemado y quedó en coma 3 meses”, aseguró.

Para cerrar, reveló: “Se despertó y ve que le iban a poner un calzón Dufou y empezó a decir “no” y lo volvieron a poner en coma una semana más”.

Este recorte no tardó en viralizarse en las redes sociales y desató todo tipo de comentarios por parte de los usuarios, quiens tampoco podían creer lo que estaba diciendo.

