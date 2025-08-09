Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Wanda Nara volvió a encender las redes con una de esas publicaciones que mezclan nostalgia, picardía y un toque de polémica al referirse a Maxi López; todo sucedió cuando, en su último viaje a Milán, la empresaria se puso a ordenar y, en medio de la mudanza, mostró lo que tiene guardado de su expareja hace años.

“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza… La emoción de los chicos es inexplicable. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países y cuántos goles gritamos con estos colores”, escribió la modelo, junto a un video donde se ven remeras del Barcelona, Gremio y otros clubes donde jugó el delantero.

Pero, lo que más llamó la atención, fue la frase que lanzó después y que, muchos, interpretaron como una muestra de buena onda hacia su ex. “Te esperan acá camisetas para tus bebés, también”, dijo en referencia a Elle y al hijo en camino con Daniela Christiansson.

La calma parece haber llegado a ambos, tras los diversos conflictos que los enfrentó durante mucho tiempo, cuando la conductora estaba en pareja con Mauro Icardi.

Qué gesto tuvo Maxi López con Wanda Nara en el momento más difícil de su vida

Nara habló sobre la relación que mantiene con López y cómo estuvo a su lado en uno de los momentos más complicados de su vida.

El 12 de julio, la empresaria de cosméticos abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, donde respondió sobre distintos temas relacionados con sus exparejas, incluyendo a Mauro Icardi, L-Gante y Maxi López; en relación a este último, reveló el gran apoyo que recibió cuando le diagnosticaron leucemia mieloide crónica en 2023, una enfermedad oncohematológica que afecta la médula ósea y provoca una producción excesiva de glóbulos blancos anormales.

Ante la consulta de un usuario sobre si estaba distanciada de su ex pareja y, en medio de los rumores que circulan por la denuncia contra Icardi y la relación con el padre de sus hijos, Valentino, Benedicto y Constantino, Wanda aclaró que siempre mantuvo una buena relación con él.

“No. Él estuvo en mi peor momento cuando me enfermé; llegó primero que nadie al país, para acompañarme, y se quedó un mes. Eso lo valoré mucho”, manifestó, destacando el apoyo incondicional y la preocupación de Maxi.

Además, Wanda contó que hace todo lo posible para que López esté presente en la vida de sus hijos, a pesar de la distancia física que los separa. “Tenemos chats con cada uno de ellos y hablamos todos los días por los chicos; a pesar de la distancia, yo lo hago participar en todo. Muchos años hablé a escondidas y, hoy, hacemos video llamada cuando cenamos para que los chicos lo sientan en casa”, explicó en respuesta a un usuario interesado en la red social.

Leé más notas de La Opinión Austral