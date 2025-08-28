Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando todo parecía estar tranquilo, Wanda Nara y La China Suárez volvieron a cruzarse y, la polémica, estalló otra vez; en esta oportunidad, la actual novia de Mauro Icardi le respondió a la modelo tras acusarla de “vividora”.

En una entrevista con “Los Profesionales de Siempre” (El Nueve) a Wanda, le consultaron:“¿Te enteraste que la China Suárez le está por iniciar acciones legales a Laura Ubfal?”, a lo que ella, picante, lanzó: “Nada, no tengo tiempo porque yo trabajo. Cuando estás con más tiempo libre, tenés más tiempo de esas tonterías… Yo, no”.

En este marco, la actriz no se quedó callada y le respondió a la ex de Mauro Icardi.

“23 años trabajando sin parar. Agradecida y feliz”, escribió la actriz junto al video que subió en el que se veían varios de los personajes que interpretó tanto en novelas como en películas.

Elba Marcovecchio denunció a Wanda Nara por “desobediencia”: ¿por qué?

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa a pesar de que parecían haber encontrado la calma entre tantas disputas; ahora, la abogada de él, Elba Marcovecchio, ha salido a denunciar a la empresaria por “desobediencia” ante la Justicia; ante esto, Marcovecchio brindó una entrevista en la que dio detalles sobre esta nueva presentación, que podría complicar aún más la situación de Nara, quien, recientemente, se expresó en su cuenta de Instagram en contra de su ex.

La letrada de Icardi fue muy clara en sus declaraciones en contra de la modelo. “Va a tener que intervenir la Justicia penal”, aseguró, y agregó que “hay un delito que es la desobediencia, sabe que está incumpliendo; la Justicia penal va a tener que investigar y tomar cartas en el asunto porque ya con las multas no alcanza”.

En cuanto a las acusaciones de Wanda sobre la supuesta violencia de Mauro hacia su persona, Marcovecchio destacó que “no hay pruebas del relato que hace Wanda de violencia”; la abogada también defendió a su cliente, argumentando que “Mauro no se merecía semejante desliz; apuntar a él como un violento serial, me parece demasiado”, aunque no hizo referencia a los dichos del futbolista sobre el posible consumo de sustancias de ella siendo que padece leucemia.

Leé más notas de La Opinión Austral