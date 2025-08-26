En una entrevista con “Los Profesionales de Siempre” (El Nueve), Wanda Nara trató de “vividora” a La China Suárez con una polémica frase.

“¿Te enteraste que la China Suárez le está por iniciar acciones legales a Laura Ubfal?” , le preguntaron y, la empresaria, contestó: “Nada, no tengo tiempo porque yo trabajo. Cuando estás con más tiempo libre, tenés más tiempo de esas tonterías… Yo no”, lanzó, picante.

Respecto de la denuncia por violencia contra Mauro Icardi, la mediática dejó en claro la decisión que tomó al respecto con la prensa. “No voy a hablar más de nada que se banalice y me falten el respeto. Bajé porque soy una persona muy respetuosa; lo hice por ustedes”, cerró.

La fuerte revelación de Wanda Nara sobre la relación de sus hijas con Mauro Icardi

Wanda Nara fue abordada por la prensa tras su regreso a la Argentina y habló sin filtros sobre su vínculo con Mauro Icardi y sus cinco hijos; en diálogo con “Puro Show” (El Trece) afirmó que la relación con el futbolista del Galatasaray está rota.

“La relación está completamente rota; ellas no lo quieren ver y no quieren hablar”, indicó la empresaria.

Además, Nara explicó que sus hijos varones también mantienen distancia con el futbolista, pero aclaró que sus hijas deben cumplir con ciertos encuentros por decisión suya. “Mis hijos varones tampoco, pero las chiquitas sí tienen la obligación y soy yo la que las obliga”, reveló.

Wanda Nara se refirió a la medicación que toma para la leucemia

Por otro lado, Nara aprovechó la entrevista para desmentir versiones sobre su salud y su medicación. “Yo tomo una medicación que no podría; o sea, quisieron decir que “yo me drogaba” y, si hay alguien que conoce mi medicación, es Mauro, porque es una medicación carísima que tomo, que ninguno podría pagar; capaz, que ni yo la puedo pagar”, aseveró.

También, Wanda hizo hincapié en las situaciones difíciles que atraviesa con su familia y la responsabilidad de proteger a sus hijos y mascotas.

“Tengo un perro, ya lo conté en Italia, que lo tienen que operar; solo se necesitaba la firma de Mauro; no me quieren operar a mi perro y se está muriendo en estos días. Hay un montón de situaciones que son gravísimas”, indicó Wanda.

“Hay situaciones que ya son morales, también, de violencia. Mis hijas, lo único que pidieron, es el perrito que extrañan un montón y se los muestra constantemente en las redes sociales”, detalló.

“El otro perro, que no está a mi nombre, lo dieron en adopción ilegalmente. Mis hijas preguntaron por sus dos gatos y él libremente dijo ‘los liberé en la calle’”, concluyó.

