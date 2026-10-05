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La Selección argentina se medirá este martes desde las 20 ante Benín, en un partido que tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi. De cara al encuentro, Lionel Scaloni ya tendría prácticamente definido el equipo y solo resta resolver una posición.

Emiliano “Dibu” Martínez será nuevamente el encargado de custodiar el arco. El arquero llega a este compromiso después de una fecha FIFA con poca actividad, debido al escaso trabajo que tuvo frente a rivales de menor exigencia.

La única incógnita está en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico, recuperado de una lesión, pelea por un lugar con Facundo Medina. En el sector derecho estará Agustín Giay, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez conformarán la dupla central.

En el mediocampo, Scaloni apostaría por una formación conocida, con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, tres futbolistas que fueron habituales en esa zona durante los últimos años.

El ataque tendrá como figura principal a Messi, quien disputará su último encuentro con la camiseta de la Selección argentina. Lautaro Martínez y Julián Álvarez completarán el tridente ofensivo.

El duelo ante Benín será el tercero y último compromiso del combinado nacional durante la presente fecha FIFA. Antes, Argentina goleó 4-0 a Bolivia y se impuso 7-0 ante la Sub 23 de Burkina Faso.

La posible formación de la Selección argentina:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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