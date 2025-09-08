Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La primera capilla del mundo dedicada a Carlo Acutis será construida en Argentina. El templo se levantará en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza en un predio de 4.300 metros cuadrados que fue donado al Arzobispado de Mendoza, con el propósito de brindar un espacio espiritual a la juventud y sus familias.

La obra contará con capacidad para 450 personas, un salón de usos múltiples, vivienda parroquial, santuario exterior, viacrucis al aire libre y áreas de encuentro comunitario.

El proyecto incluye también espacios exteriores dedicados a la Virgen María, santa Clara de Asís, el papa Francisco y a Enrique Shaw, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

Allí se levantará la primera estatua en el mundo dedicada a Shaw, empresario argentino declarado venerable por el papa Francisco en 2015, que promovió un liderazgo empresarial basado en la ética, la justicia social y la dignidad del trabajador.

Antonia Salzano, madre del “influencer de Dios” celebró la iniciativa al afirmar que “será un faro de luz para los jóvenes” y consideró que “esta capilla generará muchos santos”.

En su momento, el papa Francisco también bendijo el proyecto, al que la familia Acutis se sumó con entusiasmo.

Carlo Acutis, fallecido a los 15 años en 2006, dejó un legado que sigue transformando vidas: apasionado por la Eucaristía y cercano al mundo digital, creó un sitio web donde difundió milagros eucarísticos.

En 2020 fue beatificado y el fin de semana pasado, el papa León XIV realizó la canonización.

Se prevé que la obra sea inaugurada en 2028.