Tras presentarse nuevamente en el Estado de Vélez Sarfield, Lali Espósito presentó un nueva canción titulada “Payaso“. Hay especulaciones sobre a quién está dirigida aunque la artista asegura que la tenía escrita hace tiempo. Con sold out en todos sus shows, la cantante pop se encuentra promocionando el lanzamiento de su nuevo álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Llama la atención que esta canción se estrene justo antes de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Si bien no es tan explícita como “Fanático”, que en su videoclip deja muy en claro que se lo dedica al presidente Javier Milei, hace algunas referencias que hacen creer que también se la estaría dedicando. En una de las estrofas habla de un “león”, el animal elegido como símbolo por Javier Milei. “Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, asegura.

Al presentarlo, Lali dijo que lo escribió hace dos años, antes que el tema “Fanático”. En el videoclip no muestra a alguien similar a Milei, sino que aparece un payaso sin pelo y con gesto triste.

El videoclip de la canción “Payaso” ya se encuentra en todas las plataformas y tiene su vídeo oficial en YouTube. Al momento acumula más de 178.000 reproducciones a menos de 2 días de su gran estreno en Velez.

La letra de “Payaso”

Ay, perdóname, te pisé, no te vi

Estoy ocupada, tengo cosas que hacer

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

Estás muy alterado y no te hace bien.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

El truco ese que hiciste yo ya lo vi

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí

Me estás vendiendo humo y se puede ver.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

Sos un payaso, ¡yeah!

Oh, yeah, ¡oh!

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!