Desde que se confirmó que Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron, se han conocido distintos detalles de lo que fue su divorcio y las infidelidades que vivieron cada uno desde su perspectiva; sin embargo, ahora, la modelo fue por mucho más y, en una reciente entrevista con Grego Rosello, contó cómo fue que se enteró del encuentro entre su ex y La China Suárez.

La empresaria fue consultada si alguna vez le revisó el teléfono a una pareja, pero, al haberlo hecho, debió tomar fernet, como implica el juego del programa de Rosello. “Ah, ¿si? ¿Le revisaste? ¿Y encontraste?”, preguntó el conductor; ante esto, Nara, lanzó: “Sí… El que busca, encuentra”; no obstante, Grego quiso conocer más, y, preguntó: “¿En cuál de las tres gestiones?”, pero Wanda no lo dudó, y, reveló: “No, en las tres”.

“Hubo engaños de todo tipo”, dijo Nara, pero Grego quiso saber por “el caso grande del que habló el país”, haciendo referencia a Icardi. “¿De eso te enteraste revisando el teléfono?”, le consultó y, la modelo, contestó: “Sí”, a pesar de que, según contó, tenía clave en su teléfono.”Fue en un momento en el que él estaba raro”, aseveró, por lo que ella empezó a estar más rara.

Tal es así, que dejó en claro: “Bueno, listo… Voy al gimnasio todo el día, estaba empoderadísima, estaba flaca, toda marcada y no sé qué; sin embargo, no todo terminó cómo esperaba: “Él, un día dijo: ‘andas en algo vos, estás rara, quiero tu contraseña’. ‘Sí, tomá’; entonces, le dije a Kenny que se meta antes para borrar todo, porque, a mí, me escribían mucho”; aunque explicó que eran conversaciones en las que ella se reía o ponía like, pero nada más.

Leé más notas de La Opinión Austral