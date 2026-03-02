Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei cuestionó este domingo a la oposición y afirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “va a seguir presa”. Además, adelantó que “cada uno de los ministerios preparó 10 paquetes de reformas estructurales” durante su intervención en la Asamblea Legislativa, acto con el que dejó inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias.

Tras esas declaraciones, el diputado nacional por Chubut, José Glinski, dialogó con La Opinión Austral y apuntó contra el tono que marcó la exposición presidencial. “El presidente no elige la Asamblea Legislativa para hacer un repaso de la gestión real”, sostuvo.

Y agregó: “Sino más bien para montar su show de comunicación que, de alguna manera, marida con las cosas que hace más de su perfil, directamente del show, como el Movistar Arena o cuando va a Mar del Plata a un espectáculo de Fátima Florez”.

Para el legislador de Unión por la Patria, el mandatario “reafirma un poco su identidad en el antiperonismo, en una posición agresiva, sosteniendo la idea del odio muy fuerte. Lo hace amparado por la victoria electoral del año pasado, principalmente lo que le da también margen legislativo; no obstante creo que todo su formato y, sobre todo su agresividad, le va a volver”.

Para cerrar, advirtió: “No es gratuito, los niveles de odio y agresividad y crueldad, a mi juicio, más temprano que tarde van a volverle. No tengo tan claro que las mayorías, que la sociedad argentina, espere de un presidente lo que hace Milei. Por el momento lo hace desde la legitimidad que le da haber ganado la última elección“.

