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La Selección argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores equipos del mundo y ya tiene un nuevo desafío en su camino hacia la gloria. Luego de superar a Suiza y sellar su clasificación a las semifinales del Mundial 2026, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final.

El encuentro marcará el regreso de uno de los duelos más atractivos de la historia de las Copas del Mundo. Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en un Mundial después de 24 años y escribirán el sexto capítulo de un historial cargado de momentos inolvidables.

Desde la polémica expulsión de Antonio Rattín en 1966 hasta los dos goles eternos de Diego Armando Maradona en México 1986, el recorrido entre ambas selecciones está lleno de episodios que trascendieron lo deportivo y quedaron grabados para siempre en la memoria de los aficionados.

Un historial parejo entre dos potencias del fútbol mundial

Hasta el momento, Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en la historia de los Mundiales.

El balance muestra una marcada paridad: dos victorias para la Albiceleste, dos triunfos para los ingleses y una igualdad que terminó favoreciendo al conjunto argentino en la definición por penales.

Más allá de los números, cada uno de esos partidos tuvo una relevancia especial y aportó capítulos memorables a la historia de la Copa del Mundo.

Chile 1962: victoria inglesa

El primer cruce mundialista entre ambos seleccionados se produjo en Chile 1962.

En aquella ocasión, Inglaterra se impuso por 3 a 1 en un partido correspondiente a la fase de grupos. Fue el inicio de una rivalidad que con el paso de los años se transformaría en una de las más atractivas y seguidas del fútbol internacional.

Aunque el encuentro no tuvo la trascendencia de los duelos posteriores, quedó registrado como el primer antecedente entre dos selecciones que volverían a cruzarse repetidamente en instancias decisivas.

Inglaterra 1966: la expulsión de Rattín y una derrota que quedó marcada por la polémica

Cuatro años después llegó uno de los episodios más recordados de la historia mundialista argentina.

En los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966, el conjunto local derrotó a la Selección argentina por 1 a 0 en un encuentro que estuvo rodeado de controversias.

La imagen que quedó para la historia fue la de Antonio Rattín, capitán argentino, expulsado durante el primer tiempo por decisión arbitral. El mediocampista protagonizó una protesta que recorrió el mundo al sentarse sobre la alfombra roja destinada a la Reina Isabel II y estrujar una bandera del Reino Unido.

En el mundial de 1966 Antonio Rattin estrujó la bandera de Inglaterra y se sentó en la alfombra de la Reina Isabel II.

La derrota eliminó a la Argentina del torneo y alimentó una rivalidad que continuaría creciendo con el correr de las décadas.

México 1986: la revancha de Argentina y la tarde inolvidable de Maradona

Veinte años después llegó el partido que cambió para siempre la historia de este enfrentamiento.

Argentina e Inglaterra se encontraron en los cuartos de final del Mundial de México 1986 y la Albiceleste consiguió una victoria histórica por 2 a 1.

Los dos goles argentinos fueron convertidos por Diego Armando Maradona, quien protagonizó una de las actuaciones individuales más recordadas de todos los tiempos.

El primero de sus tantos quedó inmortalizado como la “Mano de Dios”, mientras que el segundo fue bautizado como el “Gol del Siglo” tras una extraordinaria corrida que incluyó varios rivales superados antes de definir ante el arquero inglés.

Los dos goles argentinos fueron convertidos por Diego Armando Maradona, el primero inmortalizado como “la mano de Dios”.

Aquel triunfo representó una revancha deportiva para la Argentina y fue uno de los pasos decisivos hacia la conquista de la segunda Copa del Mundo de su historia.

Francia 1998: otra alegría argentina en una definición dramática

El siguiente enfrentamiento se produjo en los octavos de final del Mundial de Francia 1998.

Fue uno de los partidos más emocionantes de aquel torneo. Tras empatar 2 a 2 durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario, la clasificación se resolvió desde los doce pasos.

En la tanda de penales, Argentina mostró mayor efectividad y se impuso por 4 a 3 para avanzar a los cuartos de final.

La victoria consolidó la ventaja argentina en los cruces eliminatorios frente a Inglaterra y sumó un nuevo capítulo memorable al historial.

Corea-Japón 2002: el último antecedente y un duro golpe para la Albiceleste

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en un Mundial fue en Corea-Japón 2002.

En un partido correspondiente a la fase de grupos, Inglaterra se quedó con la victoria por 1 a 0 y complicó seriamente las aspiraciones del equipo argentino.

La derrota terminó siendo determinante para el destino de la Albiceleste, que no logró superar la primera ronda pese a haber llegado al certamen como una de las grandes candidatas al título.

Desde entonces, argentinos e ingleses no volvieron a encontrarse en una Copa del Mundo.

El sexto capítulo se escribirá en Atlanta

24 años después de aquel último enfrentamiento, la historia sumará un nuevo episodio.

El próximo capítulo de esta historia, entre la Selección Argentina y Inglaterra, por la semifinal del Mundial, se disputará el miércoles 15 de julio a las 16, hora argentina, en Atlanta en el Mercedes-Benz Stadium.

Para el equipo de Lionel Scaloni será una oportunidad de seguir alimentando el sueño mundialista y de ampliar su historial favorable en cruces decisivos frente a los ingleses. Para Inglaterra, en cambio, representará la posibilidad de tomarse revancha de algunas de las derrotas más dolorosas de su historia mundialista.

Con antecedentes marcados por la intensidad, la polémica y los momentos inolvidables, el duelo promete captar la atención del mundo entero.

El historial completo entre Argentina e Inglaterra en Mundiales

Chile 1962: Argentina 1-3 Inglaterra (fase de grupos).

Inglaterra 1966: Argentina 0-1 Inglaterra (cuartos de final).

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra (cuartos de final).

Francia 1998: Argentina 2 (4)-2 (3) Inglaterra (octavos de final).

Corea-Japón 2002: Argentina 0-1 Inglaterra (fase de grupos).

El encuentro romperá una espera de casi un cuarto de siglo y definirá cuál de las dos selecciones dará el último paso hacia la final del Mundial 2026.