La Selección Argentina recibe a Venezuela este jueves 20.30 horas en el Estadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Será una tarde-noche más que especial por el condimento extra que le agrega la despedida de Lionel Messi de los encuentros clasificatorios y quizás el último oficial en territorio argentino. El encuentro tendrá el arbitraje del chileno Piero Maza.

Hace instantes, se confirmó que Nicolás Tagliafico quedó descartado para el partido ante Venezuela. El lateral izquierdo arrastra una molestia muscular y no será de la partida esta noche en el Monumental.

Por otra parte, el director técnico Lionel Scaloni solo mantiene una incógnita en el 11 titular respecto a las formaciones para esta noche.

En el arco estará, como es habitual, Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que la defensa estará conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. Si bien la presencia del “Huevo” es casi un hecho, no hay que descartar la posibilidad de que Nicolás González ocupe el lateral izquierdo de la defensa.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes ya tienen su lugar asegurado, mientas que el tercer hombre en dicha zona es la gran incógnita que mantiene Scaloni a menos de ocho horas del partido.

Los dos nombres que baraja el director técnico campeón del mundo son los de Franco Mastantuono y Nico Paz, dos de las grandes promesas del fútbol argentino que quieren empezar a ganar terreno en la Selección.

Finalmente, en la delantera estarán Thiago Almada, que cada vez está más afirmado entre los titulares, Lionel Messi, quien jugará su último partido oficial en el país, y Julián Álvarez, que parece haberle ganado la pulseada a Lautaro Martínez.

Así formaría la Selección argentina contra Venezuela: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono o Nico Paz; Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Donde ver el partido de la selección Argentina vs. Venezuela

El partido de Argentina vs. Venezuela comenzará a las 20.30 horas y será transmitido por por Telefé y TyC Sports.