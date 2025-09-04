La polémica separación y posterior divorcio entre Nico Vázquez y Gime Accardi sigue dando de qué hablar; durante los últimos días, en “LAM” (América TV), revelaron quién habría sido el “random” con el que la actriz engañó a su marido.

En ese momento, Pepe Ochoa contó que el joven se llama Ulises, que se habían conocido en un avión y que se habrían visto solo dos veces; en consecuencia, las cámaras del programa de Ángel de Brito fueron a buscar a Gime a la salida de “Olga” y le consultaron sobre este tema.

Con mucha sinceridad, Accardi, indicó: “El ciclo ya estaba en su camino y sabíamos que terminaría hace mucho”; sobre Ulises, la actriz decidió no responder e hizo una profunda reflexión.

“Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que, para mí, era muy importante; lo hice y no me arrepiento; fue un proceso largo de exposición, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi vida privada. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo”, lanzó.

Además, volvió a mencionar que lo único que importaba era que su expareja entendiera. “Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe; eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo”, declaró.

“Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos”, sentenció sobre la decisión que tomó.

Revelan quién es el “random” con el que Gime Accardi engañó a Nico Vázquez

Desde que Gime Accardi confesó haberle sido infiel a Nico Vázquez, las especulaciones sobre quién fue el “tercero en discordia” comenzaron y se dijeron diferentes nombres; sin embargo, la artista contó que la persona en cuestión no es conocida y que fue un vínculo casual, lanzando la palabra “random” para referirse a su amante.

En este marco, en “LAM” revelaron la identidad del hombre que estuvo con la artista y contaron más detalles de cómo fue el encuentro entre ambos. “El actor se habló y especuló, es el detonante de la historia de Nico y Gime. Lo del “random” es después y, Gime, nos mintió; fueron dos encuentros casuales. Se conocieron de una situación en un avión, según Estefi Berardi y Fede Flowers”, comunicó Ochoa, que está como conductor temporal.

Y, agregó en forma de interrogante: “¿Qué pasa con los plazos?, ¿por qué Gime habla de él y por qué quiere instalar algo que ocurrió en el período en que no estaba con ella?”, y, ahí, fue por más: “Se llama Ulises; tiene 20 años, casi 21; está estudiando, es deportista y pertenece a un club”.

“La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación; Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España; cuando vuelve, su compañero de asiento era él; Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y, ella, le dijo “escribime”. Ulises respondió ‘no lo sé’ y, finalmente, dijo ‘le voy a escribir’; tuvieron dos encuentros”, reveló Pepe, dando detalles inéditos.

