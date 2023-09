El estilista y mejor amigo de la modelo Wanda Nara, Kennys Palacios, se encuentra compitiendo en el “Bailando 2023” (Amética TV), conducido por Marcelo Tinelli. Recientemente, hicieron un vivo a través de Instagram y las personas que se unieron afirmaron que “Kennys llegó al certamen por los contactos que tiene Wanda y no por mérito propio”. Estos dichos hicieron que el participante haga una explosiva declaración.

Qué dijo Kennys Palacios sobre su participación en el Bailando 2023

En uno de los mensajes le mandaron su apoyo al estilista: “Kennys, vas a ser el campeón del “Bailando 2023″, leyó Nara.

Ante esto, él se sinceró: “¿Para tanto chicos? No sé… o sea, se fueron dos parejas. 28 creo que hay. Sabes lo que falta…”.

Pero, eso no fue todo, sino que otros usuarios comenzaron a cuestionar cómo llegó al programa. “Wanda, qué generosa sos. El aguante que le das a tu amigo y la posibilidad de que tenga un espacio en la tele”.

En ese mismo momento, la influencer aclaró que “ella no lo metió, sino que lo llamaron”.

Luego, Palacios comenzó a bromear sobre el comentario que hicieron y lanzó de manera irónica: “Sí chicos, Wanda me puso. ¿Y saben qué escribió en el contrato? que “tengo que ganar”.

Para concluir, en forma de chiste, expresó: “Y tengo el mejor sueldo. Gano tres veces más que todos”.

Bailando 2023: fuerte cruce entre Charlotte Caniggia y Zaira Nara

En el jurado del certamen se encuentran Marcelo Polino, Ángel de Brito, Moria Casán y Pampita pero, la última juez mencionada no pudo formar parte de la reciente emisión y, por este motivo, la reemplazo la empresaria Zaira Nara. Ante esto, la participante Charlotte Caniggia se enfureció y generó una fuerte pelea entre las dos.

En el momento que Charlotte notó que Zaira la iba a puntuar, manifestó: “No me cae mal, pero opino que en el jurado tiene que estar gente que sepa de baile, ponele… Flavio Mendoza, Carmen Barbieri, esa onda”.

Inmediatamente, la empresaria le respondió: “Bueno, Charlotte, no estamos en el teatro Colón y le ponemos puntajes a la gente que no sabe bailar, pero me parece que es un show”

Sus dichos no le gustaron a Caniggia y le dijo a Tinelli: “Es como que me sientes a mí ahí a opinar, es lo mismo. La amo, es copada, pero…”, y Zaira le señaló que “en todo caso le caía mal la decisión de la producción”.

“A mí si me llega el llamado, ¿qué voy a hacer? Arréglatelas con Hope, ¿quién me eligió?”, cerró la hermana de Wanda Nara.

