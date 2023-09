El “Bailando 2023” (América TV), conducido por Marcelo Tinelli, ya comenzó y la modelo Charlotte Caniggia es una de las participantes. En el jurado del certamen se encuentran Marcelo Polino, Ángel de Brito, Moria Casán y Pampita pero, la última juez mencionada no pudo formar parte de la reciente emisión y, por este motivo, la reemplazo la empresaria Zaira Nara. Ante esto, Charlotte se enfureció y generó una fuerte pelea entre las dos.

Bailando 2023: todos los detalles sobre la discusión entre Charlotte Caniggia y Zaira Nara

En el momento que Charlotte notó que Zaira la iba a puntuar, manifestó: “No me cae mal, pero opino que en el jurado tiene que estar gente que sepa de baile, ponele… Flavio Mendoza, Carmen Barbieri, esa onda”.

Inmediatamente, la empresaria le respondió: “Bueno, Charlotte, no estamos en el teatro Colón y le ponemos puntajes a la gente que no sabe bailar, pero me parece que es un show”.

Sus dichos no le gustaron a Caniggia y le dijo a Tinelli: “Es como que me sientes a mí ahí a opinar, es lo mismo. La amo, es copada, pero…”, y Zaira le señaló que “en todo caso le caía mal la decisión de la producción”.

“A mí si me llega el llamado, ¿qué voy a hacer? Arréglatelas con Hope, ¿quién me eligió?”, cerró la hermana de Wanda Nara.

La madre de Cami Homs reveló si Rodrigo De Paul le fue infiel a su hija

Cuando Camila debutó en el concurso, había dejado en claro que “no podía hablar mucho sobre su situación con Rodrigo ya que “tenía un bozal legal”. Por este motivo, De Brito aprovechó que estaba la progenitora de la modelo, Liliana, y le dijo: “Como Cami mucho no puede hablar de ciertos temas, te quería preguntar el motivo de la separación de tu hija”. Ante esto, confesó: “Cosas personales de ellos, yo ni idea. No estoy mintiendo. A ella no le gusta hablar mucho, es una chica bastante callada”.

Sin dar muchas vueltas, el conductor de LAM, muy directo, lanzó: “¿Rodrigo le fue infiel?”. “Bueno…No sé. No me hagas hablar de esas cosas. Hablemos si querés de mi vinoteca, sobre el gin tonic…”, sostuvo Liliana sin negar los hechos.

“Lo tomo con un sí”, concluyó el periodista y la madre de la influencer se hizo la desentendida.

