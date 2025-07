En una nueva emisión de “La Voz Argentina 2025″ (Telefe) se vivió un momento inesperado protagonizado por Luck Ra, quien hizo una confesión que sorprendió tanto al jurado como al público; todo sucedió durante la presentación de Tiziana Minotti, una joven de 18 años que llegó al escenario con una versión muy sentida de “Don’t Know Why” de Norah Jones.

Su interpretación logró emocionar a “Miranda!”, el dúo compuesto por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, quienes no dudaron en girar sus sillas para sumarla a su equipo; la química entre los coaches y la participante fue inmediata y los cantantes celebraron, con entusiasmo, al haberla incorporado, pero, mientras Tiziana cantaba, las cámaras captaron a Luck Ra visiblemente indeciso en si debía presionar el botón o no; finalmente, en su devolución, el artista cordobés se abrió con total honestidad.

“Yo, realmente, me moría por apretar este botón; no te voy a mentir, pero… Me achiqué y no tenía ganas de que me apunten con una pistola ni nada de eso; tenés una voz increíble, me encantó y, sinceramente, me llevaste a otro lado”, expresó el cordobés.

La escena generó empatía entre los presentes y, muchos, destacaron la sinceridad del cantante, que no ocultó su arrepentimiento por no haber competido por la joven artista; luego de que Tiziana abandonara el escenario junto Sergi y Gattas, Luck Ra volvió a reflexionar en voz alta, dejando, en claro, que el momento lo había tocado profundamente.

“Era una guerra muy difícil de ganar, ¿no? Pero, también, estoy un poco arrepentido de no haber peleado ni un poco”, manifestó, lamentándose.

Nico Occhiato, el conductor del reality, vivió una situación insólita que lo tomó, por sorpresa, frente a las cámaras; todo sucedió mientras se presentaba Maite Lafarga, una joven de Martínez que llegó al programa con la esperanza de destacarse en su audición y captar la atención de los exigentes coaches.

Antes de que Maite subiera al escenario, el programa mostró una visita especial que Occhiato realizó a su casa, donde compartió un momento íntimo con la familia de la participante; durante ese recorrido, exploró distintos espacios del hogar hasta llegar al cuarto que Maite comparte con su hermana gemela; allí, ocurrió un blooper que, rápidamente, se viralizó.

Mientras observaba la habitación, Nico se detuvo al ver un disco sobre la mesa de luz: era “Happier Than Ever”, el reconocido álbum de Billie Eilish; sin embargo, al mirar la portada, lanzó una frase que sorprendió a todos: “Mirá… ¿a quién tiene ahí? ¿Lady Gaga?”; la respuesta no se hizo esperar: Maite, entre risas y algo incómoda, lo corrigió. “No, Billie Eilish”, le dijo.

El error no pasó desapercibido y, enseguida, se replicó en redes, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con memes, comentarios y bromas.

