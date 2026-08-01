Moria Casán dio a conocer el adelanto definitivo de la biopic inspirada en su vida, una producción que llegará a Netflix durante agosto y que recorrerá distintos momentos de su historia personal y profesional; la conductora presentó las primeras imágenes en su programa de “El Trece” y no pudo ocultar su emoción.

La ficción, escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment para Netflix, reconstruye el camino que llevó a la diva a convertirse en una de las máximas figuras del espectáculo argentino; a través de tres etapas de su vida, la serie mostrará los momentos más importantes de su carrera, con la propia Moria ocupando un lugar central dentro del relato.

Al finalizar el adelanto, la conductora celebró el alcance internacional que tendrá la producción, y, expresó con entusiasmo: “Estoy globalizada”, al recordar que la serie estará disponible en más de 100 países.

Las encargadas de interpretar las diferentes etapas de su vida, serán: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes asumirán el desafío de ponerse en su piel.

Cómo será la serie que repasará la vida de Moria Casán

La biopic buscará mostrar tanto el costado más conocido de la diva como aspectos poco explorados de su historia personal; según adelantó la propia conductora, la producción incluirá episodios muy fuertes de su vida, algunos que el público conoce y otros que saldrán a la luz por primera vez.

En este marco, explicó que, desde un principio, quiso evitar una versión idealizada de su historia. “Yo no tengo una vida careta. No soy una persona careta. Soy una persona genuina, atravesada por todo lo que es mi vida, hermosa y, también, dura, pero no quería hacer una serie romantizada. Yo no quiero ser careta”, reflexionó.

Las confesiones de Moria tras ver el tráiler

Después de la presentación, Moria recibió el aplauso de sus compañeros y compartió las sensaciones que le genera verse retratada en una ficción mientras continúa plenamente activa. “Es tan raro que hagan tu vida estando viva; es cuántico, es modificar el pasado; es muy loco que nos haya pasado, que me hayan elegido. No saben lo que es estar en ese lugar. Cómo te tratan, cómo te miman”, comentó.

A su vez, sostuvo: “Nací famosa y no tuve que dormir en una plaza; no tuve que hacer una vida de grandes sacrificios para llegar a ser primera; enseguida, fui primera. Tengo esa suerte de que me dio el universo”.

Durante la charla, también sorprendió al revelar un detalle desconocido del casting de la serie; según contó, Sofía Gala fue incorporada, recién, en la etapa final del proceso.

“Yo no sabía que estaba Sofía en planes; tal vez, estaba en la mente de cada uno y no se animaban. Me dijeron, ‘¿te parece?’. ‘Bueno, pregúntenselo a ella’, dije. Ella me lo preguntó, también. Es una gran responsabilidad para mi hija”, relató.

Más adelante, repasó sus comienzos en el teatro de revista y, recordó, cómo enfrentó los prejuicios de una época en la que las mujeres tenían un lugar muy distinto dentro del ambiente artístico.

“Yo misma trabajé para no cosificarme, porque, al debutar desnuda, se supone que una mujer desnuda es un objeto. No, yo siempre supe que era un sujeto, lo tuve claro, pero, más allá de eso, esto ha sido una experiencia maravillosa”, afirmó.

Por último, confesó que hubo escenas de la biopic que la emocionaron profundamente y que, incluso, la hicieron llorar.

“El segundo capítulo, mi amor, cuando mi hija se tiene que autoparir, que la estoy teniendo yo. Es loquísimo”, cerró.

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