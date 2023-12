Luego de que los seguidores de “Traicionada” se manifestaron en contra de Telefe por recortar los capítulos, el canal tomó la decisión de cambiar su horario.

¿A qué hora se pasará “Traicionada?

Este viernes, la ficción turca no tuvo su habitual episodio doble, sumado a que dos días seguidos no salió a aire y, además, cuando se emitió, lo pasaron más tarde de lo previsto. A raíz de esto, para que ya no tenga interrupciones, no se pasará por la noche. También, la nueva decisión se da como secuencia del estreno de “Gran Hermano 2024”, que tendrá lugar ese mismo día desde las 21:45hs, en liderazgo del prime time de la emisora.

A partir del lunes 11 de diciembre, la telenovela se podrá mirar a partir de las 17:15 hs.

Traicionada: ¿De qué se trata?

Asya (Cansu Dere) es una doctora con una carrera prometedora y tiene una familia perfecta con su marido e hijo, hasta que su vida da un vuelco cuando encuentra un cabello rubio en la bufanda de su esposo.

Además, la ficción se puede encontrar en el servicio de streaming “HBO”. Consta de 2 temporadas. La primera tiene 78 episodios y la segunda 71.

