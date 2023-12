Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

No hay regiones en el mundo como Argentina, y dentro de ella la Patagonia, que concentren tanto potencial para transformarse en un first player en el cambio del esquema energético que el mundo demanda.

Con enormes reservas gasíferas, un viento de altísima calidad y eficiencia, energía hídrica y solar, la región patagónica está llamada a liderar la transición energética y con ello ser artífice de un cambio de paradigma en el país. Pero no se hace mágicamente, ni de cualquier manera.

Eso quedó claro en el 2do Foro de Transición Energética Sostenible que se hizo en Río Gallegos en mayo de este año y que desde el Grupo La Opinión Austral se cubrió en forma exclusiva.

Durante dos jornadas, representantes del sector energético que operan en Santa Cruz y la región -junto a autoridades de aquel momento, como Flavia Royón, en su función de secretaria de Energía de Nación-, junto a referentes provinciales y de otras partes del país e incluso Chile, analizaron y debatieron estos escenarios.

Consensos

Expusieron representantes de las grandes operadoras con injerencia en Santa Cruz, como YPF, CGC y PAE. Todos coincidieron en que el camino de la transición es ineludible, pero que los hidrocarburos seguirán siendo esenciales no sólo para la generación de energía actual, sino también para “financiar” la transición. “El gas es el punto para el cambio del sistema energético“, coincidieron.

Hay más reservas de gas que las que se pueden utilizar hasta el cambio energético.

De hecho, remarcaron que en la región “hay más reservas de gas que las que se vayan a demandar hasta que deje de ser una fuente de energía“. Siendo generador de energía de baja huella de carbono, el fluido se vuelve esencial para comenzar a reducir la emisión de dióxido de carbono.

“No sabemos cómo será la energía del 2050”, sostuvo el vicepresidente de Gas y Nuevos Negocios de PAE, Rodolfo Freyre, al tiempo que planteó que se debe ser “inteligente” para avanzar en la transición. La que, según palabras de Pablo Chebli (Co CEO de CGC), “no es una sola”, sino que son múltiples. En cada lugar se manejan “distintos tiempos, distintas formas y regionalidad”, pero en todas esas dualidades “el fósil tiene un papel muy importante”, afirmó.

El gas garantiza y financia el camino de la transición.

Una razón para la centralidad del gas es que hoy las energías renovables no pueden garantizar, todavía, estabilidad al sistema energético, al no haber resuelto la cuestión del almacenamiento en su plenitud. “Esto no se da de un día para el otro, el camino aún es largo y costoso”, afirmó el VP de PAE.

“Debemos ser responsables con nuestros recursos“, marcó el coCEO de CGC, al señalar que todavía Argentina tiene mucho por desarrollar en los fósiles, teniendo en cuenta que sólo aporta el 0,8% de la emisión mundial de dióxido de carbono, “así que aún tenemos recursos para desarrollar, siempre, claro, con mucho cuidado ambiental, el país lo necesita ahora y creo que por largo plazo seguirá así”.

Santa Cruz energética

Santa Cruz tiene en el gas la herramienta para “apalancar“ el desarrollo del resto de las energías que demanda la transición. Esto no se dará de la noche a la mañana, aunque los plazos que requieren los compromisos asumidos en la cumbre de Cambio Climático son “cortos”.

Buscar un modelo “propio” fue algo que se reiteró a lo largo de todo el foro, que fue cubierto en forma especial por el Grupo LOA y Santa Cruz Produce. Avanzar en una suerte de “acuerdo santacruceño para la transición energética” fue algo que surgió en el panel que analizó la reconversión del empleo y las pymes en este proceso.

El transporte de la energía hoy le pone un límite al desarrollo de las renovables.

“El desafío es transformar todos estos recursos en riquezas, capitalizarlos en el desarrollo energético, pero sin perder de vista que esa transición debe ser justa, segura, sostenida y asequible”, y que de ninguna forma “pierda de vista a las personas”, dijo Flavia Royón.

Desafíos

Sin contar el futuro en el hidrógeno, lo cual será parte de la siguiente entrega, el viento hoy es la otra “gran reserva” de energía de Santa Cruz y de la Patagonia. Pero para que las renovables ocupen un mayor lugar en la generación eléctrica se debe avanzar en dos cosas: un marco regulatorio y una infraestructura de transporte. “Es el gran limitante para seguir produciendo energías” no sólo en la provincia, sino en todo el país.

En la actualidad, Santa Cruz cuenta con tres parques eólicos que generan unos 350 MW, una producción que casi triplica el consumo promedio de toda la provincia. De ahí que se puede hablar de sustentabilidad, pero para crecer y transformarse en una gran productora debe contar con un mayor entramado de transporte (líneas de alta tensión) para entregar esa energía.