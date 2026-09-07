La UIA publicó un informe donde advierte por el deterioro de la industria en julio y alerta por la competencia desleal
El Monitor de Desempeño Industrial se ubicó en 40,4 puntos y todos los sectores quedaron en zona de contracción, mientras la caída del consumo interno golpeó especialmente a las PyMEs. El informe también expuso el impacto de los mayores costos, las dificultades para afrontar pagos y el avance de la competencia desleal y el contrabando.
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La industria argentina volvió a mostrar señales de fuerte deterioro durante julio. Una encuesta del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), realizada entre más de 600 empresas, reflejó una caída generalizada de la actividad, con especial impacto sobre las PyMEs y un creciente deterioro de la situación financiera.
Los resultados se conocen después del cruce entre la UIA y el Gobierno durante los actos por el Día de la Industria, donde los empresarios reclamaron medidas frente al ingreso de mercadería irregular, los costos productivos y la caída del consumo.
Segín se indica en el informe, el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 40,4 puntos, 3,1 puntos porcentuales por debajo del relevamiento anterior y 4,7 puntos menos que un año atrás. Todos los sectores se mantuvieron por debajo de los 50 puntos, nivel que marca la zona de contracción.
Caen las ventas y la producción industrial
La debilidad de la demanda interna fue señalada como el principal obstáculo por el 48,6% de las empresas consultadas. En este contexto, el 50% registró una caída de sus ventas en el mercado local, mientras que apenas el 16,2% informó aumentos.
La producción también sufrió el impacto: el 42,9% de las industrias redujo sus niveles de actividad, frente a un 20,9% que logró incrementarlos. El escenario fue todavía más complejo para las micro y pequeñas empresas, donde el 54,8% reportó menores ventas y el 47,8% una reducción de la producción.