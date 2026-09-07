La menor actividad también comenzó a afectar las finanzas. El 47,6% de las empresas tuvo dificultades para afrontar al menos uno de sus compromisos habituales, mientras que un 9,2% registró problemas para cumplir con todos sus pagos, el nivel más elevado de la serie. Más de la mitad de las firmas afectadas recurrió a mayor endeudamiento o financiamiento de corto plazo.

La competencia desleal y el contrabando, otra preocupación

El relevamiento de la UIA también puso el foco en la competencia desleal y el contrabando. Seis de cada diez empresas consideraron que estas prácticas tienen un impacto alto o muy alto sobre su actividad: un 34,5% calificó el impacto como alto y otro 25,6% como muy alto.

Entre las principales consecuencias aparece la caída de las ventas, mencionada por el 48,4% de las empresas afectadas. También se señalaron la presión para reducir precios, la pérdida de rentabilidad y de participación de mercado.

Además, la mitad de las compañías afirmó que los productos importados se comercializan a precios artificialmente bajos. La falta de certificaciones obligatorias, los problemas de trazabilidad y la comercialización informal también fueron identificados como factores que profundizan el problema.

Durante el Día de la Industria, los empresarios alertaron por el ingreso de mercadería irregular y reclamaron respuestas al Gobierno

Los sectores más expuestos son metales comunes y la industria textil. En el primero, el 88,2% de las empresas calificó el impacto como alto o muy alto, mientras que en el sector textil la proporción llegó al 84,6%. También se registraron niveles elevados en confecciones, cuero y calzado, autopartes, caucho y plástico, y papel, cartón y madera.

Menos inversión y perspectivas laborales negativas

La debilidad de la industria también condiciona las expectativas para los próximos meses. El 64,4% de las empresas opera por debajo de su nivel óptimo de utilización de capacidad y, entre ellas, ocho de cada diez no esperan alcanzar ese nivel durante los próximos doce meses.

En materia laboral, solo el 16,9% de las empresas prevé aumentar su plantilla, mientras que el 27,5% anticipa una reducción de personal. La proporción de compañías que ya redujo su dotación se mantuvo en 21,2%.

Frente a este escenario, las empresas reclaman principalmente fortalecer los controles aduaneros y la fiscalización de la facturación. El 33,2% considera prioritario mejorar los controles aduaneros y el 31,5% pide reforzar la fiscalización de la facturación.