Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas, la UNESCO oficializó la declaración del cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. “Nueva inscripción en la lista de Patrimonio Inmaterial: el cuarteto, música, danza y letras en la ciudad de Córdoba, Argentina. ¡Felicidades!”, señala el anuncio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Al detallar los motivos de la elección, se explicó que “el cuarteto es un género animado de música bailable que mezcla estilos locales criollos con influencias de inmigrantes europeos. Las primeras orquestas cuarteto contaban con instrumentos como el piano, violín, acordeón y contrabajo, con un cantante dirigiendo la actuación. Con el tiempo, el género ha incorporado ritmos caribeños, percusión afrolatina e instrumentos de viento, convirtiéndose en una parte significativa de la cultura local”.

“Hoy en día, el cuarteto sigue siendo una expresión cultural importante, con letras que a menudo se centran en la vida cotidiana, el amor y la alegría. Es popular en los ‘bailes’ (eventos de baile), donde actúan orquestas de ocho o más músicos y la gente baila en círculos, siguiendo un ritmo rápido conocido como ‘tunga'”, añade. Este patrimonio cultural inmaterial abarca prácticas, conocimientos y expresiones que las comunidades reconocen como parte de su identidad, junto con los objetos y espacios asociados.

“Transmitido de generación en generación, este patrimonio se adapta con el tiempo, reforzando la identidad y el respeto por la diversidad cultural. La Convención de la UNESCO de 2003 destaca la necesidad de salvaguardar estas expresiones culturales para las generaciones futuras”, detalla el organismo. El anuncio fue rápidamente celebrado por el Gobierno de Córdoba, que lo calificó como “un día histórico” para la provincia.

Martín Llaryora: “El cuarteto es más que música”

“El mundo entero reconoce algo que nosotros los cordobeses sabemos desde siempre: que el cuarteto es más que música. Que la UNESCO haya consagrado al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es un orgullo enorme”, afirmó el gobernador Martín Llaryora en su cuenta de X.

“El cuarteto es alegría, es familia, es baile, es identidad. Es cultura viva, hecha de abrazos, de pasos, de estrofas y de sentir que, aunque la vida no venga fácil, siempre hay un ritmo que nos levanta”, señaló el mandatario provincial. Además, destacó: “Esta declaración es un homenaje a nuestros músicos y artistas, a los pioneros que hicieron de un sonido una bandera popular, y a cada generación que lo mantuvo encendido como un fuego que nunca se apaga”.

Para cerrar, afirmó: “Porque es patrimonio vivo de los cordobeses, es que seguiremos trabajando para su promoción, su cuidado y su transmisión a las nuevas generaciones, valorando nuestras raíces y mostrando con orgullo la cultura que nos identifica. El cuarteto es Córdoba. Y hoy, la ‘República de Córdoba’ es un poco más del mundo”.

Hoy es un día histórico para #Córdoba. El mundo entero reconoce algo que nosotros los cordobeses sabemos desde siempre: que el #Cuarteto es más que música. Que la @UNESCO_es haya consagrado al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es un orgullo enorme.… pic.twitter.com/S1K5Z4UjnZ — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) December 9, 2025