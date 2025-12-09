Shakira, que brilló en el primero de sus tres shows en Buenos Aires, generó uno de los grandes momentos de la noche cuando interpretó “Día Especial”, un tema que grabó junto a Gustavo Cerati; la ovación se sintió en todo Vélez apenas las pantallas del estadio proyectaron la imagen del músico y, segundos más tarde, la cantante se sumó a entonar la canción, desatando la emoción colectiva.

La colombiana mantuvo al público encendido durante todo el concierto, que quedará en la memoria de sus fanáticos. La canción —parte del álbum Fijación Oral Vol. 1— volvió a cobrar fuerza en vivo, recordando aquella amistad que ambos artistas construyeron cuando eran vecinos en sus casas de vacaciones en Punta del Este, Uruguay.

Shakira, que en más de una oportunidad definió a Cerati como uno de los grandes artistas de su generación, logró un tributo que tomó por sorpresa a su audiencia; aún le restan las funciones de este martes y del jueves 11 de diciembre en Vélez, antes de cerrar la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en el estadio Mario Kempes de Córdoba el 14 y 15 de diciembre, con producción de Fénix Entertainment Group.

