Una encomienda explosiva detonó este viernes en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en el barrio porteño de San Nicolás, y dejó al menos tres personas heridas. Dos oficiales sufrieron lesiones de consideración y el SAME los trasladó al Hospital Argerich, donde permanecen fuera de peligro.

El Ministerio de Seguridad informó que el estallido ocurrió a las 13.49 en el piso 11 del edificio de la Avenida Paseo Colón 533. El personal manipuló un paquete que había sido recibido meses atrás y permanecía bajo resguardo en la dependencia.

Según el parte oficial, la detonación se produjo cuando abrieron la encomienda. Dos efectivos resultaron lesionados y un tercer integrante de la fuerza quedó en observación, también sin riesgo de vida. Además, una cuarta persona recibió asistencia con oxígeno en el lugar por la conmoción que sufrió durante el episodio.

El llamado al 911 ingresó a las 13.24 y a partir de ese momento intervinieron once móviles, personal del SAME, Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad y Policía Federal. También trabajaron el jefe de explosivos de la Federal, el superintendente de Bomberos y agentes de la División Unidad de Investigación Antiterrorista.

Las imágenes del gendarme herido por la bomba

Las fotos que trascendieron muestran las lesiones que sufrió uno de los gendarmes trasladados al nosocomio porteño. En el efectivo más comprometido se observan heridas en el abdomen y en el pecho, compatibles con el impacto de metralla.

Los fragmentos de metal se desprendieron tras la explosión y penetraron en el cuerpo del agente, lo que provocó múltiples lesiones superficiales y cortantes. El segundo oficial presentó heridas en los brazos y también en la zona abdominal, aunque con menor compromiso.

Las imágenes reflejan la violencia del estallido y la cercanía con la que los efectivos manipulaban el paquete al momento de la detonación.

Quién era el destinatario del paquete explosivo

Fuentes del caso indicaron que la dependencia recibió tres paquetes hace aproximadamente cuatro meses. Solo uno explotó. El artefacto, según las primeras pericias, contenía explosivo plástico moldeado en lámina, una modalidad que permite ocultarlo dentro de un sobre y enviarlo como correspondencia común.

El destinatario del envío figura como el comandante mayor retirado Diego Gasparutti, quien dirigió la institución entre 2021 y 2022. El exjefe se presentó este mediodía para retirar el paquete depositado a su nombre.

Los peritos realizaron además la detonación controlada de un segundo bulto, que no contenía explosivos. No existen sospechosos identificados hasta el momento.

La investigación judicial y la intervención de Seguridad

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, que encabeza Marcelo Martínez De Giorgi, con intervención de la fiscal Verónica Lara. La Justicia caratuló el expediente como averiguación de estrago e intimidación pública, una calificación provisoria que podría modificarse a medida que avance la investigación.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acudió al lugar tras el estallido y mantuvo un intercambio con el titular del SAME, Alberto Crescenti. Las autoridades no formularon declaraciones ante la prensa.

Mientras los investigadores analizan el origen del paquete bomba y revisan cámaras de seguridad, la sede de la Escuela Superior de Gendarmería retomó su actividad con normalidad, bajo estrictas medidas preventivas.