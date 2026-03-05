En una charla con Martín Cirio, la cual se caracterizó por una honestidad brutal y un tono descontracturado, Evelyn Botto no se guardó nada al momento de describir su percepción y vivencias junto a Federico Bal.

Bajo el título —o la sensación térmica— de “Un calor”, el encuentro sirvió de marco para que, Botto, hiciera un repaso sin filtros sobre la personalidad y los hábitos del actor; durante la nota, la comunicadora lanzó afirmaciones contundentes que, rápidamente, se hicieron viral debido a la naturaleza de los calificativos utilizados.

Uno de los momentos más impactantes de la charla fue cuando, Evelyn, se refirió a la relación de Bal con las sustancias; según contó, no dudó en catalogarlo bajo términos extremadamente directos; Botto confirmó que, el hijo de Carmen Barbieri, es “drogadicto” y lo describió como “más o menos falopero”, expresiones que, si bien se dieron en un contexto de complicidad con Cirio, generaron una fuerte repercusión por la gravedad de la terminología.

Sin embargo, no todo fueron críticas hacia el pasado del actor; la conductora también destacó una evolución en la conducta ética de Federico, especialmente, en lo que respecta a su fama de infiel o manipulador, asegurando que, al menos en la actualidad, Bal ” no es un “mentiroso”, sugiriendo una etapa de mayor transparencia en su vida personal.

La conversación no se detuvo en los hábitos de consumo o la personalidad, sino que se adentró en terrenos de la intimidad sexual con un nivel de detalle poco frecuente para el consumo masivo; Evelyn Botto se explayó sobre las habilidades de Bal en la cama, utilizando un lenguaje explícito que dejó poco a la imaginación de los espectadores del stream.

En este marco, la locutora fue tajante al calificar el desempeño del actor en el sexo oral, asegurando que “está muy bien” en ese aspecto y utilizando la frase literal “al chupar concha” para validar su experiencia; estas declaraciones, dadas en el marco de la estética transgresora que propone Cirio, fueron interpretadas por muchos como detalles “demasiado íntimos” para el público general, aunque, para los seguidores del canal, representaron un momento de autenticidad absoluta.

La visita de ambos al espacio del streamer no solo dejó titulares escandalosos, sino que puso, de manifiesto, la cercanía que existe entre los protagonistas, quienes parecen sentirse lo suficientemente cómodos para exponer sus debilidades y virtudes sexuales ante miles de personas conectadas en vivo.

