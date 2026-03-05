La historia entre Maxi López y Mauro Icardi sumó un nuevo escándalo: invitado a una entrevista con el influencer Martín Cirio, el exdelantero reveló el apodo que utiliza para referirse a quien fuera su amigo y, luego, pareja de Wanda Nara.

Sin rodeos, López, indicó: “Le digo “Voldemort” porque no lo podemos nombrar”. La referencia al antagonista de la saga Harry Potter dejó en claro el tono irónico con el que abordó el tema; la comparación surgió en medio de una charla en la que, también, reflexionaron sobre el concepto de “Tatiana”, derivado de la famosa “Icardeada”, término que el propio Maxi popularizó años atrás.

Más allá de la broma, el exjugador también habló sobre su relación con Wanda y el proceso que atravesaron tras la escandalosa separación; recordó lo complejo que fue recomponer el vínculo: “Me costó mucho tiempo, porque no la quería ver ni en figuritas”. Con el paso del tiempo y por el bienestar de los hijos que tienen en común, lograron acercar posiciones.

En este marco, López dejó entrever que fue ella quien dio el primer paso hacia la reconciliación. “Yo creo que en un momento ella cambió. (…) Me dijo que necesitaba amigarse conmigo”, afirmó, en una frase que no pasó desapercibida.

Las declaraciones llegan en un contexto donde Icardi mantiene una relación con China Suárez y atraviesa conflictos públicos con Nara; en ese escenario, las palabras de Maxi reavivaron la tensión histórica entre los futbolistas y volvieron a colocar a los tres en el centro de la escena mediática.

Aunque hoy su presente es diferente y aseguró haber superado viejos enojos, López no evitó lanzar una ironía que, rápidamente, se viralizó; el apodo quedó instalado y suma una nueva polémica a una trama que, más de una década después, sigue generando repercusiones.

