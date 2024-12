Laura Ubfal fulminó a Delfina tras su salida de Gran Hermano: “Sos re tonta, te quemaste sola con dichos transfóbicos” La eliminación de Delfina De Lellis del reality estuvo marcada por sus polémicas actitudes y sus comentarios transfóbicos hacia la jugadora de Santa Cruz, Luciana Martínez. En el debate del programa, Laura Ubfal no dudó en calificarla como “tonta” y señalar sus actitudes polémica.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El debate de Gran Hermano 2025 estuvo cargado de tensas intervenciones este martes, especialmente cuando Laura Ubfal, conocida analista y periodista, apuntó contra Delfina De Lellis, la primera eliminada del reality. En un tono directo y sin rodeos, la tildó de “tonta” y la reprendió por sus dichos transfóbicos contra la participante santacruceña Luciana Martínez.

Delfina, quien salió del programa el lunes pasado tras recibir el 58,9% de los votos, fue duramente cuestionada por sus comentarios y comportamientos en Gran Hermano. La periodista destacó que la joven jugadora había demostrado una falta de conocimiento sobre el juego, a pesar de haberse presentado como una persona preparada para el desafío.

“Entraste diciendo cosas como ‘las modelos no somos tontas’ y, sin embargo, mostraste que sos re tonta porque no conocés Gran Hermano. Te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying y queriendo ser una villana para la que no te da la altura. Entonces, ¿por qué hiciste eso? ¿No conocías el juego?”, expresó Ubfal.

Delfina, por su parte, intentó justificar su comportamiento: “Sí, lo conocía. También hay un montón de cosas que no voy a decir que no dije, pero sinceramente no me acuerdo haberlas dicho. Las cámaras te graban 24 horas y a veces te olvidás. Así que quiero pedir perdón. Yo no soy así”, dijo en su defensa.

Sin embargo, la periodista Marina Calabró también hizo una crítica sobre el comportamiento de Delfina. Coincidió con el conductor Santiago del Moro, quien había señalado la sorprendente falta de filtro en sus declaraciones, y agregó: “Me llama la atención hoy que digas ‘capaz no tuve filtro’. No se trata de tener filtro, se trata de que eso no esté en tu esencia, de que lo ‘desinternalices’, si es que cabe la expresión”.

Los polémicos dichos de Delfina hacia Luciana Martínez

Uno de los comentarios más polémicos que Delfina hizo en Gran Hermano 2025 fue hacia Luciana Martínez, una de las participantes más queridas del público. Luciana, originaria de Pico Truncado, Santa Cruz, reveló en su presentación que visibilizaba su identidad de género como mujer trans, una de las historias de vida más potentes de esta edición. Sin embargo, Delfina llamó la atención de los fanáticos por sus comentarios despectivos hacia Luciana.

En medio de una conversación con Chiara Mancuso y Martina Pereyra, Delfina se refirió a Luciana de manera insultante: “Esa chica, Luciana, no se saca más esa pollera. Un olor a cul…”. Este comentario fue ampliamente criticado por los televidentes, quienes lo consideraron transfóbico y de mal gusto. Además, cuando la hija de Alejandro Mancuso hizo una cuestionable referencia a la condición sexual de Luciana, Delfina estalló en carcajadas, lo que rápidamente causó malestar entre los fanáticos del programa.

Las actitudes de la joven, sumadas a sus comentarios despectivos hacia Luciana y a otros participantes, la pusieron en la cuerda floja dentro del programa. Su comportamiento fue constantemente criticado por el público, que, en las últimas horas, celebró su eliminación.

En las redes sociales, muchos usuarios se mostraron conformes con su salida del juego, recordando el polémico episodio con Luciana. Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Era muy desagradable de escuchar, se lo merecía”; “Ella se buscó la eliminación”; “Bien eliminada quedó esta chica”; “Hicimos justicia por Luciana”; “Esto es por vos, Luciana”; “Ojalá Delfina no vuelva a entrar”. Estas reacciones reflejan el malestar que generaron las actitudes de Delfina durante su participación en el reality.

La opinión de Julieta Poggio y Gastón Trezeguet sobre la eliminación de Delfina

El tema de la eliminación de Delfina también fue abordado en el programa A la Barbarossa de Telefe, donde se debatió sobre las razones detrás de su salida de la casa. Según el panelista Gastón Trezeguet, la joven “se mandaba un comentario detrás de otro” y no parecía ser consciente de que estaba participando en un reality tan expuesto. “Venimos de ediciones en las que los comentarios cancelables no daban”, señaló, haciendo alusión a la cantidad de frases polémicas que Delfina pronunció durante su estancia en Gran Hermano.

Julieta Poggio, también invitada al programa, opinó que la actitud de Delfina reflejaba su verdadera personalidad. “No podés actuar en Gran Hermano, te sale tu verdadera personalidad”, destacó la modelo, quien también opinó sobre otros participantes como Carlos. Según Poggio, Carlos se sentía respaldado por haber sido el primero en salvarse de la placa, pero advirtió que la verdadera prueba sería en las siguientes semanas, cuando las eliminaciones fueran más difíciles.

Trezeguet, al igual que Poggio, coincidió en que los comentarios cancelables de Delfina fueron la razón principal de su salida. “Delfina tuvo bastantes comentarios cancelables. Le decía feas a todas”, sentenció, dejando claro que la audiencia no perdonó sus actitudes dentro de la casa.