Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El defensor adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Facundo Hernández, criticó -tras su paso por Río Gallegos- el proyecto de baja de la imputabilidad a los menores. Fue en el marco de una entrevista con de “La Mañana de LU12“. Cabe recordar que cuando transcurría el mes de mayo pasado, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, brindó una entrevista exclusiva con La Opinión Austral y Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, donde anticipó detalles del proyecto del Poder Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad.

“Creo va a quedar anclada en los 13 años“, aseguró en esa oportunidad el funcionario del gobierno de Javier Milei, al tiempo que sostuvo: “Estábamos inclinados por los 14 años, pero en los últimos dos meses sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años. Entonces eso nos hizo re pensar lo que conversábamos, inclinándonos por ver que el chico no es solo de 16 años como era la Ley de 1980, estábamos entre 13 y 14 y los informes estadísticos nos llevaban a ese debate“.

Las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona en LU12 AM680.

Pero la iniciativa viene generando críticas, muchas de ellas dentro del ámbito de la justicia penal juvenil. En cuanto al Adjunto de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo que no depende ni del Poder Judicial ni del Poder Judicial, expresó. “Este es un tema que, sin ánimo a equivocarme, por el que la Argentina ha recibido más criticas en materia de Derechos Humanos” y señaló: “Tenemos dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El Dr. Hernández afirmó que el país tiene una ley muy antigua de la dictadura militar que, “si bien dice 16 años, la misma ley habilita a que el juez penal pueda intervenir por debajo de los 16“, por lo que “en muchas provincias no suceda pero en otras sí”. De esta manera, “el límite de 16 es engañoso, hay muchos chicos de 13, 14 o 15 años privados de libertad, con menos derechos que un adulto“.

El debate ya está instalado en todo el país.

Para el Defensor Adjunto, “el debate se instauró lamentablemente” y “el proyecto que envió el Poder Ejecutivo es muy malo porque también dice 13 años, habilita por debajo de los 13 años también ha intervenir“. No obstante, indicó que Argentina necesita una nueva ley, los chicos hoy, en muchos casos, “tienen menos derechos que un adulto y la discusión es de fondo porque hace varios años que estamos empantanados” a lo que se preguntó: ¿Qué hacemos con un chico que comete un delito grave, por debajo de los 16 años?

Pero también comentó que, en contraposición a la creencia generalizada, “no son tantos los delitos; en los últimos años hay una merma, en nuestro sitio Web publicamos evidencia sobre esto; han ido bajando los casos, los chicos privados de libertad están bajando, la cantidad de causas bajo a medida que pasan los años; entonces, la cuestión es si por un homicidio esporádico ¿vamos a bajar la edad por algo que no sucede nunca? Y mencionó que el abordaje que se tiene que hacer es otro. “No es bajando la edad, no es criminalizando, no es la cárcel la forma que se resuelve esto“.

Debate polémico

Las aguas se dividen entre los que no quieren que se modifique la ley, los que quieren que se instale a 16 años, y los que respaldan la postura del Gobierno nacional que pretende bajar la edad a 13 años. Cabe remarcar que el mes pasado, en el marco del II Congreso Provincial de Derecho realizado en la UTN de Río Gallegos, otro que se había manifestado rotundamente en contra del proyecto de ley había sido el exjuez federal Carlos Rozansky. “Es una iniciativa absurda“, había manifestado de forma contundente.

Carlos Rozansky, exjuez Federal.

En Santa Cruz, también sentaron posición los defensores oficiales -a cargo de la Dra. Romina Saúl– ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Manifestaron “nuestro más enérgico repudio contra todo Proyecto de Ley que contraríe los estándares internacionales de derechos humanos en relación a los derechos de personas en situación de vulnerabilidad como lo son los niños, niñas y adolescentes”, especialmente “en lo que respecta a la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años de edad, en contra de lo dispuesto por la observación 24 del Comité de los Derechos del Niño“.