Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a generar polémica, esta vez, por las declaraciones de Luana Fernández tras hablar sobre sobre su relación con Yao Cabrera, quien, actualmente, se encuentra en prisión.

Hasta ahora, su vínculo con el ex youtuber había sido parte de rumores y menciones externas, pero nunca fue abordado por ella de manera directa; eso cambió en medio de una charla dentro de la casa, cuando sus “hermanitos” le consultaron por un tatuaje que llevaba.

“Es de Yao Cabrera, de cuando trabajaba con él; me lo tatué y me pagaron un montón por tatuarme eso”, indicó, sin filtro.

A partir de esa confesión, la conversación derivó hacia su paso por la conocida “Mansión WiFi”, el espacio donde convivían creadores de contenido durante la pandemia; según confesó, fue una etapa intensa y de mucho movimiento.

“Viví con ellos en plena pandemia, en una mansión, todos influencers y youtubers; todos vivimos ahí, como un año, y laburé con ellos, y… bueno, hacíamos videos todo el día, contenido, estábamos de joda todo el tiempo; no se puede decir todo eso, pero…”, comentó.

Lejos de mostrarse arrepentida, Luana dejó en claro que guarda un buen recuerdo de esa experiencia. “La posta es que la pasé increíble; o sea, en plena pandemia fue; la pasé re bien, porque, aparte, tenía laburo”, destacó.

Su relato permitió entender un poco más cómo era la dinámica dentro de ese grupo: convivencia constante, producción diaria de contenido y una vida compartida que combinaba trabajo y exposición.

El nombre de la participante también aparece vinculado a la causa judicial que terminó con la condena de Cabrera, según información difundida por el ciclo televisivo Entrometidos (Net TV); aunque su rol no fue detallado públicamente, su aparición en los expedientes volvió a poner el foco sobre aquel entorno.

Dentro de la casa, incluso se habló del allanamiento que tuvo la Mansión WiFi; ante eso, Luana, aclaró su situación. “Yo no estaba cuando la allanaron, por suerte, pero la allanaron”, confesó.

Al profundizar sobre el motivo, dio una respuesta que abrió aún más interrogantes. “Porque había cosas…”, lanzó, y, ante la insistencia, añadió: “Había mucha gente, quizá, que estaba ilegal trabajando; en negro, pero… Bueno”.

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