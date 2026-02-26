El debate por la modificación de la Ley de Glaciares comenzó con incidentes en las inmediaciones del Congreso de la Nación. En la mañana del jueves, activistas de Greenpeace cruzaron la reja del Palacio Legislativo y se sentaron sobre inodoros instalados frente al edificio como parte de una intervención para rechazar la reforma que el Senado tratará en sesión.

La Policía Federal Argentina desplegó un operativo para desalojar a los manifestantes. Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron al menos a doce personas, según informó la organización ambiental. También se registraron empujones, corridas y el uso de gas pimienta.

Detuvieron a un camarógrafo de A24

En medio del operativo, la Policía detuvo al camarógrafo de A24 Facundo Tedeschini. Imágenes difundidas por distintos canales mostraron al trabajador de prensa con el rostro ensangrentado mientras los agentes lo esposaron y lo trasladaron hacia el estacionamiento del Congreso.

La periodista Agustina Binotti, que cubría el operativo junto a Tedeschini, relató al aire que los efectivos ordenaron retroceder a los equipos de prensa y luego avanzaron. “Nos tiraron gas pimienta, lo corrieron a palazos, lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron. Estábamos trabajando”, afirmó en diálogo con A24.

El camarógrafo recibió asistencia médica y una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Ramos Mejía. Horas más tarde, las autoridades lo liberaron. Hasta el momento, no se conoció un parte oficial que detalle los motivos de su detención ni las actuaciones administrativas posteriores.

Agresiones a periodistas de Crónica HD

Durante el mismo operativo, efectivos también agredieron a trabajadores de Crónica HD que cubrían la previa del debate. El jefe de móvil del canal recibió gas pimienta en el rostro mientras transmitía en vivo desde la vereda.

“Estábamos sobre la vereda. Todo estaba de manera pacífica. Nosotros hacíamos nuestro trabajo y ellos el suyo cuando, de repente, avanzaron sobre nosotros”, relató el cronista desde el lugar.

Qué cambios impulsa la reforma de la Ley de Glaciares

La Ley de Glaciares, promulgada en 2010, protege las zonas glaciares y periglaciares como reservas estratégicas de agua y prohíbe actividades que afecten su integridad. La iniciativa que impulsa el Gobierno ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora el Senado debe definir su aprobación o rechazo.

El proyecto redefine el alcance de la protección del ambiente periglacial y delega en las provincias facultades técnicas y administrativas sobre áreas que hoy integran un piso mínimo de resguardo ambiental a nivel nacional. Según el oficialismo, la modificación busca atraer inversiones vinculadas a la megaminería y a la explotación de hidrocarburos.

Greenpeace sostiene que la propuesta reduce los estándares actuales de protección y permite el avance de actividades extractivas en zonas consideradas reservas de agua dulce.

Posturas técnicas y ambientales

La periodista parlamentaria Jésica Calcagno explicó en Crónica TV que la norma vigente “protege a los glaciares y las zonas donde nacen muchos ríos del país” y señaló que distintas organizaciones ambientales rechazan la reforma.

Por su parte, la especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra, afirmó: “La protección de los glaciares no es un simple tecnicismo legal, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos y argentinas”.

Rossi Serra advirtió que una reducción de los estándares actuales “compromete el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras” y cuestionó que el proyecto se trate en sesiones extraordinarias sin un debate público amplio.

Debate abierto en el Senado

El Senado tratará la modificación de la Ley de Glaciares en un contexto de fuerte discusión política y ambiental. La votación definirá si se mantienen los criterios de protección establecidos en 2010 o si avanzan los cambios que promueve el Poder Ejecutivo con respaldo de gobernadores de provincias con actividad minera.

Mientras tanto, las autoridades no difundieron un informe detallado sobre el operativo de seguridad que culminó con detenidos, periodistas heridos y un camarógrafo trasladado a un hospital.