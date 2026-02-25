Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la antesala de una nueva edición de la convención minera más importante del mundo, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, sostuvo que el sector espera arribar a los grandes foros internacionales de marzo con una señal política clara: la media sanción en el Senado a la reforma de la Ley de Glaciares.

En diálogo con LU12 AM680, Cacciola —quien además preside Minera Santa Cruz— afirmó que sería “muy bueno” que la Argentina llegue tanto a la convención PDAC en Canadá como al Argentina Week en Estados Unidos con avances concretos en el tratamiento legislativo, enviando así un mensaje de previsibilidad a los inversores.

Entre el 1 y 4 de marzo, en el Metro Toronto Convention Centre de la ciudad de Toronto, se desarrollará la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el principal encuentro mundial de minería que reúne a representantes del sector público y privado de distintos países para debatir el futuro de la industria.

Argentina, históricamente, participa con delegaciones nacionales y provinciales, y Santa Cruz mantiene una presencia sostenida desde hace años. Tal como anticipó La Opinión Austral, en esta edición, el gobierno santacruceño estará representado por un equipo técnico de Fomicruz Sociedad del Estado, con el objetivo de promocionar oportunidades de inversión, entre ellas proyectos vinculados al uranio.

La PDAC 2026 en Toronto reunirá del 1 al 4 de marzo a referentes del sector público y privado de todo el mundo, con una destacada participación argentina y fuerte presencia de Santa Cruz en la promoción de inversiones mineras.

Al respecto, Cacciola remarcó que el contexto internacional es favorable y que “estamos viviendo un momento excepcional en materia de oro y plata”, aunque advirtió que la producción enfrenta el desafío del envejecimiento de los yacimientos, lo que obliga a intensificar la exploración y la búsqueda de nuevos targets. En ese escenario, Santa Cruz —principal provincia exportadora de oro y plata del país— atraviesa un momento clave para atraer nuevos jugadores internacionales, y la presencia de Fomicruz en Toronto apunta justamente a captar inversiones que permitan compensar la declinación natural de los proyectos maduros.

Argentina Week 2026

Tras la PDAC, parte de la agenda minera se trasladará a Estados Unidos. Del 9 al 12 de marzo se realizará en Nueva York el Argentina Week 2026, organizado por el consulado argentino junto a JP Morgan.

Cacciola confirmó que la minería formará parte del roadshow, con especial foco en materiales críticos, un área en la que Estados Unidos ha mostrado creciente interés estratégico.

“Es un evento adicional que abre el abanico de otras inversiones. Hay que aprovechar este momento de la minería argentina y de la demanda mundial de minerales, especialmente de cobre, donde tenemos yacimientos vírgenes”, remarcó.

No obstante, reconoció que la superposición de fechas podría dificultar la presencia de algunos gobernadores en ambos encuentros.

La señal política que espera el sector: Ley de Glaciares

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el tratamiento parlamentario de las aclaraciones a la Ley de Glaciares.

Cacciola explicó que el sector aspira a llegar a PDAC “con media sanción” en el Senado respecto de las modificaciones enviadas por el Poder Ejecutivo, especialmente en lo vinculado a la definición y alcance de las geoformas protegidas.

Según detalló, el objetivo no es alterar el espíritu de la norma —que protege los glaciares y el ambiente periglacial con función hídrica relevante— sino precisar técnicamente qué formaciones deben ser consideradas efectivamente protegidas.

En ese sentido, destacó el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), responsable del inventario nacional de glaciares, y señaló que la propuesta apunta a otorgar mayor autonomía a las provincias para realizar estudios de campo más exhaustivos, complementando el relevamiento satelital existente.

“Se busca trabajar con mayor profesionalismo y certeza técnica, evitando posiciones dogmáticas o ideológicas”, sostuvo.

El dirigente empresario también aseguró que el debate legislativo se ha dado “con seriedad”, con aportes técnicos y jurídicos, y con mayor comprensión por parte de los legisladores respecto de las potestades provinciales en materia de recursos naturales.

Para el sector, la clave es generar certeza jurídica. “Queremos estar seguros de que en los lugares donde se defina que se puede hacer actividad económica, no aparezca mañana alguien que frene el proyecto”, afirmó.

En cuanto a la situación provincial, Cacciola señaló que el debate sobre la Ley de Glaciares no impacta de manera determinante en Santa Cruz, donde ya existen normativas específicas como la ley de zonificación minera y el régimen de parques nacionales.

Como ejemplo, mencionó que en el área del Glaciar Perito Moreno no se puede desarrollar actividad minera por encontrarse dentro de un parque nacional, limitándose exclusivamente al turismo.

“Algunos utilizan maliciosamente la imagen del Perito Moreno como si existieran quince en el país”, cuestionó.

Reforma laboral y competitividad: desafíos estructurales

Consultado sobre la reforma laboral, el titular de CAEM consideró que puede resultar una herramienta positiva, especialmente para las pymes, aunque aclaró que por sí sola no resolverá los problemas de competitividad.

Entre los aspectos que destacó se encuentran la limitación de la base de cálculo de indemnizaciones y el banco de horas —aunque este último no es aplicable al régimen minero—.

Sin embargo, advirtió que la Argentina enfrenta un problema estructural: “Podés tener las mejores leyes, pero si no sos competitivo, te pasan por arriba”.

Para Cacciola, el desafío es integral y requiere tanto reformas gubernamentales como una adaptación empresarial a un escenario donde la competitividad debe ser prioridad para preservar el empleo.

Un marzo decisivo para la minería argentina

Con más de 35.000 millones de dólares en proyectos mineros presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —algunos ya aprobados y otros en evaluación— y con un horizonte de ejecución que podría extenderse hasta 2032 o 2033, el sector considera que el país atraviesa una ventana de oportunidad histórica.

En ese contexto, la media sanción a las aclaraciones de la Ley de Glaciares aparece como una señal clave para consolidar la confianza internacional.

“Hay muchas expectativas sobre Argentina”, resumió Cacciola. Y marzo, con Toronto y Nueva York en agenda, será una prueba central para demostrar que el país puede combinar desarrollo minero, seguridad jurídica y protección ambiental.