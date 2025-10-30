Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras casi una década de ausencia y con una renovada propuesta musical, Linkin Park vuelve a pisar un escenario argentino en uno de los recitales más esperados del año. La jornada incluirá un importante operativo de transporte, seguridad y accesos para garantizar una experiencia fluida para miles de asistentes.

Últimas entradas disponibles para ver a Linkin Park en Buenos Aires

Las entradas para el concierto salieron a la venta en abril y aún quedan tickets disponibles para quienes deseen asistir a esta celebración musical. La venta es exclusivamente a través de allaccess.com.ar, con valores que varían según el sector elegido:

  • Campo delantero: desde $180.000
  • Campo general: desde $90.000
  • LPU Pit 1: desde $230.000
  • LPU Pit 2: desde $230.000

Los organizadores recomendaron adquirir los tickets con anticipación para evitar demoras y garantizar disponibilidad.

Horarios del show en el Parque de la Ciudad

La producción confirmó los horarios para el evento, programado para el viernes 31 de octubre:

  • Apertura de puertas: 17.00
  • Artista invitada Poppy: 19.50
  • Inicio del show de Linkin Park: 21.00

Se recomienda llegar con tiempo suficiente debido al flujo esperado de público y los controles de ingreso.

Cómo llegar al Parque de la Ciudad: tren, subte, Premetro y colectivos

El predio del Parque de la Ciudad se encuentra en el barrio de Villa Soldati, un punto de fácil acceso mediante transporte público.

  • Tren
  • Línea Belgrano Sur hasta Estación Villa Soldati, con parada cercana al predio.
  • Subte y Premetro
  • Línea E hasta Plaza de los Virreyes.
  • Combinación con el Premetro hasta estación Parque de la Ciudad (solo ida).
  • Colectivos
  • Por Avenida Roca: líneas 91, 115, 117
  • Por Avenida Fernández de la Cruz: líneas 101, 114, 143, 145, 150

La Ciudad informó que se reforzará la frecuencia nocturna del transporte público para facilitar el regreso del público una vez finalizado el show.

Ingreso y estacionamiento

El acceso principal será por Avenida Roca 4113, a través de las Puertas 6 y 7.
Para quienes asistan en vehículo particular, se habilitaron estacionamientos en:

  • Parque de la Ciudad
  • Parque Olímpico
  • Autódromo
  • Se aconseja reservar lugar o llegar temprano para evitar congestiones.

Objetos prohibidos y recomendaciones

La organización del evento publicó una lista de elementos no permitidos, entre los que se encuentran:

  • Armas, objetos punzantes y pirotecnia
  • Sustancias ilegales
  • Cámaras con lentes desmontables y drones
  • Bebidas y alimentos
  • Paraguas, mates, mochilas grandes
  • Skates, monopatines o vehículos personales motorizados
  • Animales (excepto perros de asistencia)
  • Además, se recomienda llevar documento de identidad, entrada digital descargada, calzado cómodo y mantenerse hidratado antes del ingreso.

Seguridad y operativo para el recital de Linkin Park

Si bien no se confirmaron cortes de tránsito específicos, el Gobierno porteño indicó que habrá presencia policial y agentes de tránsito para organizar el ingreso y egreso del público. El operativo contempla señales, vallado y personal en puntos estratégicos para garantizar seguridad y fluidez.

Qué esperar del show: clásicos y una nueva etapa

Linkin Park vuelve a Argentina con una propuesta que combina himnos como In the End, Numb, One Step Closer y Crawling, junto con canciones de su reciente etapa musical. La gira From Zero World Tour representa un capítulo especial para la banda, con una estética renovada y energía que convive con su ADN histórico alt-rock y nu-metal.

