Your browser doesn’t support HTML5 audio
Tras casi una década de ausencia y con una renovada propuesta musical, Linkin Park vuelve a pisar un escenario argentino en uno de los recitales más esperados del año. La jornada incluirá un importante operativo de transporte, seguridad y accesos para garantizar una experiencia fluida para miles de asistentes.
Últimas entradas disponibles para ver a Linkin Park en Buenos Aires
Las entradas para el concierto salieron a la venta en abril y aún quedan tickets disponibles para quienes deseen asistir a esta celebración musical. La venta es exclusivamente a través de allaccess.com.ar, con valores que varían según el sector elegido:
- Campo delantero: desde $180.000
- Campo general: desde $90.000
- LPU Pit 1: desde $230.000
- LPU Pit 2: desde $230.000
Los organizadores recomendaron adquirir los tickets con anticipación para evitar demoras y garantizar disponibilidad.
Horarios del show en el Parque de la Ciudad
La producción confirmó los horarios para el evento, programado para el viernes 31 de octubre:
- Apertura de puertas: 17.00
- Artista invitada Poppy: 19.50
- Inicio del show de Linkin Park: 21.00
Se recomienda llegar con tiempo suficiente debido al flujo esperado de público y los controles de ingreso.
Cómo llegar al Parque de la Ciudad: tren, subte, Premetro y colectivos
El predio del Parque de la Ciudad se encuentra en el barrio de Villa Soldati, un punto de fácil acceso mediante transporte público.
- Tren
- Línea Belgrano Sur hasta Estación Villa Soldati, con parada cercana al predio.
- Subte y Premetro
- Línea E hasta Plaza de los Virreyes.
- Combinación con el Premetro hasta estación Parque de la Ciudad (solo ida).
- Colectivos
- Por Avenida Roca: líneas 91, 115, 117
- Por Avenida Fernández de la Cruz: líneas 101, 114, 143, 145, 150
La Ciudad informó que se reforzará la frecuencia nocturna del transporte público para facilitar el regreso del público una vez finalizado el show.
Ingreso y estacionamiento
El acceso principal será por Avenida Roca 4113, a través de las Puertas 6 y 7.
Para quienes asistan en vehículo particular, se habilitaron estacionamientos en:
- Parque de la Ciudad
- Parque Olímpico
- Autódromo
- Se aconseja reservar lugar o llegar temprano para evitar congestiones.
Objetos prohibidos y recomendaciones
La organización del evento publicó una lista de elementos no permitidos, entre los que se encuentran:
- Armas, objetos punzantes y pirotecnia
- Sustancias ilegales
- Cámaras con lentes desmontables y drones
- Bebidas y alimentos
- Paraguas, mates, mochilas grandes
- Skates, monopatines o vehículos personales motorizados
- Animales (excepto perros de asistencia)
- Además, se recomienda llevar documento de identidad, entrada digital descargada, calzado cómodo y mantenerse hidratado antes del ingreso.
Seguridad y operativo para el recital de Linkin Park
Si bien no se confirmaron cortes de tránsito específicos, el Gobierno porteño indicó que habrá presencia policial y agentes de tránsito para organizar el ingreso y egreso del público. El operativo contempla señales, vallado y personal en puntos estratégicos para garantizar seguridad y fluidez.
Qué esperar del show: clásicos y una nueva etapa
Linkin Park vuelve a Argentina con una propuesta que combina himnos como In the End, Numb, One Step Closer y Crawling, junto con canciones de su reciente etapa musical. La gira From Zero World Tour representa un capítulo especial para la banda, con una estética renovada y energía que convive con su ADN histórico alt-rock y nu-metal.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario