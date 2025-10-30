Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras casi una década de ausencia y con una renovada propuesta musical, Linkin Park vuelve a pisar un escenario argentino en uno de los recitales más esperados del año. La jornada incluirá un importante operativo de transporte, seguridad y accesos para garantizar una experiencia fluida para miles de asistentes.

Últimas entradas disponibles para ver a Linkin Park en Buenos Aires

Las entradas para el concierto salieron a la venta en abril y aún quedan tickets disponibles para quienes deseen asistir a esta celebración musical. La venta es exclusivamente a través de allaccess.com.ar, con valores que varían según el sector elegido:

Campo delantero: desde $180.000

Campo general: desde $90.000

LPU Pit 1: desde $230.000

LPU Pit 2: desde $230.000

Los organizadores recomendaron adquirir los tickets con anticipación para evitar demoras y garantizar disponibilidad.

Horarios del show en el Parque de la Ciudad

La producción confirmó los horarios para el evento, programado para el viernes 31 de octubre:

Apertura de puertas: 17.00

Artista invitada Poppy: 19.50

Inicio del show de Linkin Park: 21.00

Se recomienda llegar con tiempo suficiente debido al flujo esperado de público y los controles de ingreso.

Cómo llegar al Parque de la Ciudad: tren, subte, Premetro y colectivos

El predio del Parque de la Ciudad se encuentra en el barrio de Villa Soldati, un punto de fácil acceso mediante transporte público.

Tren

Línea Belgrano Sur hasta Estación Villa Soldati, con parada cercana al predio.

Subte y Premetro

Línea E hasta Plaza de los Virreyes.

Combinación con el Premetro hasta estación Parque de la Ciudad (solo ida).

Colectivos

Por Avenida Roca: líneas 91, 115, 117

Por Avenida Fernández de la Cruz: líneas 101, 114, 143, 145, 150

La Ciudad informó que se reforzará la frecuencia nocturna del transporte público para facilitar el regreso del público una vez finalizado el show.

Ingreso y estacionamiento

El acceso principal será por Avenida Roca 4113, a través de las Puertas 6 y 7.

Para quienes asistan en vehículo particular, se habilitaron estacionamientos en:

Parque de la Ciudad

Parque Olímpico

Autódromo

Se aconseja reservar lugar o llegar temprano para evitar congestiones.

Objetos prohibidos y recomendaciones

La organización del evento publicó una lista de elementos no permitidos, entre los que se encuentran:

Armas, objetos punzantes y pirotecnia

Sustancias ilegales

Cámaras con lentes desmontables y drones

Bebidas y alimentos

Paraguas, mates, mochilas grandes

Skates, monopatines o vehículos personales motorizados

Animales (excepto perros de asistencia)

Además, se recomienda llevar documento de identidad, entrada digital descargada, calzado cómodo y mantenerse hidratado antes del ingreso.

Seguridad y operativo para el recital de Linkin Park

Si bien no se confirmaron cortes de tránsito específicos, el Gobierno porteño indicó que habrá presencia policial y agentes de tránsito para organizar el ingreso y egreso del público. El operativo contempla señales, vallado y personal en puntos estratégicos para garantizar seguridad y fluidez.

Qué esperar del show: clásicos y una nueva etapa

Linkin Park vuelve a Argentina con una propuesta que combina himnos como In the End, Numb, One Step Closer y Crawling, junto con canciones de su reciente etapa musical. La gira From Zero World Tour representa un capítulo especial para la banda, con una estética renovada y energía que convive con su ADN histórico alt-rock y nu-metal.