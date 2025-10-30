Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras Javier Milei se prepara para recibir este jueves a 17 gobernadores –entre ellos el santacruceño Claudio Vidal– en el primer gran encuentro político tras el contundente triunfo electoral de La Libertad Avanza, Argentina también recibe otra mirada: la de los turistas extranjeros que siguen de cerca el cambio político y económico del país.

En los alrededores de Casa Rosada, La Opinión Austral habló con visitantes de España, Brasil, Puerto Rico y Australia, quienes dieron su visión sobre el proceso electoral, la figura de Milei y la situación actual del país.

“Lo amas o lo odias”: españoles destacan liderazgo disruptivo y fuertes contrastes

Francisco y Susi, de Zaragoza, contaron que en España el resultado electoral sorprendió: “No se esperaba que ganase Milei. Es un líder diferente; todavía no hay alguien así en España con ese tirón o esa expresión corporal. Lo quieres o lo odias, así lo ve la gente allá”, dijo Francisco.

Respecto al país, remarcaron la dualidad social. “Argentina es un país de grandes contrastes. Puerto Madero nos impresionó, rascacielos espectaculares. Pero luego vas a La Boca o San Telmo y es muy marginal, el cambio es bestial”, señaló Susi.

Los turistas contaron además que recorrerán Ushuaia, El Calafate e Iguazú, conocer la riqueza natural y los grandes atractivos del país.

“Argentina hoy es un ejemplo”: brasileño elogia rumbo económico y critica contexto en Brasil

Leonardo, de Salvador de Bahía, lleva cuatro días en Argentina y afirmó: “Vemos que el país va por buen camino. Bajó la inflación, la deuda externa disminuyó. Esta es una tendencia del liberalismo económico. Ojalá Brasil copiara a Argentina.”

Sobre el resultado electoral dijo que le pareció que eligieron “el lado correcto”. “En Brasil estamos en retroceso con el regreso de un gobierno que solo piensa en beneficios sociales sin contrapuntos. Argentina va en el camino correcto.”

Leonardo también opinó sobre la reciente y polémica operación policial en Río de Janeiro, considerada la más letal en la historia de esa ciudad. El operativo dejó más de 100 muertos y estuvo dirigido contra el Comando Vermelho, una de las bandas narco más poderosas de Brasil. Para él, la intervención de las fuerzas de seguridad era inevitable: “Río de Janeiro ya vive esta violencia hace mucho tiempo. Lo que pasó es que el gobierno decidió hacer un contrapunto y combatir estas fuerzas. Era un momento en el que tenía que hacer algo, porque los criminales están gobernando las favelas, no solo en Río, sino en todo Brasil”.

En este sentido justificó la magnitud del operativo al apuntar que “ellos no van a recibir a la policía con flores, la reciben con fusiles. La policía también tiene que imponerse con armas. Los delincuentes no se rinden, atacan a la policía, y la policía no hace otra cosa que defenderse”

“Celebramos la victoria de Milei desde Puerto Rico”

Gilberto y Lisset, de Puerto Rico y miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal, que viajaron al país para visitar congregaciones en Buenos Aires y Mar del Plata, vivieron de cerca la jornada electoral argentina y destacaron la tranquilidad del proceso.

Gilberto explicó que la experiencia les llamó la atención por la organización y el clima social que observaron: “Llegamos a la Argentina el jueves previo a las elecciones y el día de las elecciones nos pareció un día calmado. Vimos un pueblo emitiendo su voto de manera ordenada, seguros de lo que iban a hacer y aceptando el mandato del pueblo.”

Por su parte, Lisset se sorprendió por la veda electoral y la conducta de los argentinos durante la votación, un contraste fuerte con la cultura política puertorriqueña. “Nos pareció raro porque notamos mucha calma. Pasamos por los lugares donde estaban emitiendo los votos y nos dijeron que no podíamos hablar de política”, señaló y añadió, entre risas: “En nuestro país no permiten bebidas, pero hablamos de política y gritamos de todo, somos muy escandalosos. Me tuve que controlar sinceramente y estaba nerviosa y preguntaba cómo va, como si fuera mi victoria”

“Nosotros somos puertorriqueños pero igual celebramos esta victoria en nuestro país, allá en la isla admiramos a su presidente. Nos gusta mucho las ideas que tiene, son muy compatibles con nuestra visión del evangelio asique lo celebramos”, agregó.

“Es bueno cuando la gente tiene más representación”

Lindsay y Jane, de Queensland -Australia-, también comentaron sobre el proceso electoral, pero fueron más cautos: “Cualquiera que vote por más representación es genial. He oído opiniones mixtas sobre Argentina. Es un poco como pasa en Australia, que un lado tiene mucha influencia y mata al otro lado, lo que a su vez mata el desarrollo”, dijo Lindsay.

“Sabemos que tienen inflación alta, nosotros también la tenemos pero no tanto. Para nosotros comer afuera está bien, pero comprar tecnología acá sería mucho más caro”, afirmó Jane.

El desembarco de Milei en su segunda mitad de mandato, con una reunión clave con gobernadores y un país en plena reconfiguración económica, atrae la atención internacional. Para los turistas entrevistados, Argentina se muestra sorprendente, vibrante, desigual y en transformación.

La mirada extranjera oscila entre la admiración por el cambio político, la curiosidad por el estilo Milei y el impacto visual de sus contrastes sociales y urbanos.

Mientras puertas adentro se define una agenda estratégica, afuera del país crece la pregunta: ¿hacia dónde se dirige la nueva Argentina?

La Opinión Austral continúa con cobertura en vivo desde Casa Rosada.