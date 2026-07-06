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En el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Egipto en búsqueda de la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se puede enfrentar al ganador del cruce entre Colombia y Suiza.

Previo a este encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, habló con los medios en conferencia de prensa. Allí, además de confirmar el ingreso de Leandro Paredes como titular, tuvo una queja respecto al calendario apretado de partidos que tiene el certamen.

“Ya lo dije el otro día, no es solo para nosotros el calor. No es una queja de Argentina. Yo hablo desde mi rol de entrenador. Cuando más llegas al final más descanso tenés que tener y está siendo al revés. El otro día jugamos en Miami con la temperatura que hacía y mañana jugamos a las 12 del mediodía, el descanso no es ideal. Egipto tiene unas horas más. Cuanto más vas llegando a las etapas finales hay que tener más descanso. Es para tenerlo en cuenta. Mañana jugamos en cancha cerrada y no tenemos queja”, inició sobre su inconformidad con el calendario.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Me preocupa el desgaste, los dos equipos estamos iguales. Tenemos la posibilidad de poner gente que a lo mejor no jugó esa cantidad de minutos. Intentaremos que alguno de esos chicos puedan jugar y estar más frescos y tener en el banco a chicos que están para los minutos que necesitemos”.

Y cerró con una queja sobre la logística de los últimos días: “Normalmente pensas en lo que pasa dentro de la cancha. En estos días no pudimos entrenar, el avión salió tarde y desviamos el tema en que los jugadores se recuperen. En principal medida analizamos el rival y tratamos de darle herramientas al futbolista para ver dónde podemos hacer daño y cómo defendernos. Estos días fueron diferentes porque no tuvimos tanto tiempo, en el medio pasó lo del clima y se retrasó el viaje. Los entrenamientos fueron más cortos de lo que pretendemos”.

El análisis del Mundial

Otro de los temas que tocó el entrenador fue el desgaste que están teniendo todos los países, por lo que no hay ningún claro candidato. “Creo que este Mundial está siendo complicado para todos, no hay una selección. El otro día parecía que Francia era temible, lo sigue siendo, pero con Paraguay le costó. España le ganó bien a Portugal y también le costó”, arrancó.

Y sumó: “No hay selecciones que mantengan lo que hacían antes del Mundial porque hay unas condiciones distintas a los otros Mundiales. A mi entender creo que los jugadores que jugaron muchos partidos este año lo están sintiendo y por eso el nivel no es el que estamos acostumbrados. El nivel de Argentina es aceptable, ganamos los 4 partidos y es para estar satisfechos. Hay cosas para corregir, pero creo que el nivel de todas las selecciones no es el mismo que parecía antes del Mundial”.

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