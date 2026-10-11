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Lionel Scaloni, entrenador campeón del mundo con la Selección argentina, participó este domingo de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires, una competencia que reunió a más de 3.500 ciclistas de distintas edades y niveles. El técnico completó el circuito principal de 129 kilómetros y cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 21 segundos.

Mientras todavía no hay una definición sobre su futuro al frente del seleccionado nacional, Scaloni aprovechó la jornada para disfrutar de una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: el ciclismo. A pesar de los saludos y las muestras de reconocimiento que recibió durante el recorrido, intentó vivir la experiencia como un participante más.

“Soy una persona normal”, expresó después de finalizar la prueba, en una jornada que le permitió recorrer buena parte de la Ciudad de Buenos Aires sin el tránsito habitual.

En diálogo con A24, el entrenador destacó la tranquilidad que ofreció el evento para recorrer las calles porteñas en bicicleta, lejos del tránsito cotidiano.

“Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, sobre todo sin coches, con la tranquilidad de que no te va a pasar nada”, comentó Scaloni al referirse a uno de los aspectos que más disfrutó de la competencia.

Más de 3.500 ciclistas recorrieron las calles y autopistas de Buenos Aires durante la madrugada

El técnico también valoró el respeto de los demás participantes y del público, que lo reconocieron durante el trayecto sin impedirle disfrutar de la experiencia. Según contó, pudo conversar con otros ciclistas y compartir la actividad en un ambiente distendido.

Scaloni largó a las 6 de la mañana desde el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, punto de partida y llegada de la competencia. Desde allí, se sumó al primer pelotón para completar los 129 kilómetros del Gran Fondo.

“Me ha tocado hacer carreras en mejor estado, pero tenía que venir porque quería disfrutar de la ciudad sin coches, y la verdad que estuvo muy bueno”, explicó.

El entrenador reconoció que no llegó a la carrera con la preparación física que hubiera deseado, debido a la agenda reciente de la Selección argentina y los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

“No tuve mucha preparación, tuvimos partidos hace poquito”, señaló. Sin embargo, decidió participar porque quería aprovechar la oportunidad de recorrer Buenos Aires con las calles liberadas del tránsito vehicular.

La pasión de Scaloni por el ciclismo nació en Mallorca, donde reside. Allí conoció al extenista español Carlos Moyá, quien le recomendó probar esta disciplina después de dejar la competencia profesional.

“Me dijo: ‘Probá el ciclismo, que es un deporte que no tiene impacto’”, recordó el entrenador.

Lionel Scaloni junto a Fabián “Chino” Turnes y Hugo Porta, ex Pumas y referentes del rugby argentino.

Después de tantos años dedicados al fútbol, la bicicleta se convirtió en una alternativa para mantenerse activo y continuar disfrutando del deporte desde otra perspectiva.

“Al final competís contra vos mismo, que está bueno también”, resumió Scaloni, quien encontró en el ciclismo una forma diferente de desafiar sus propios límites.

Quiénes ganaron el Gran Fondo Buenos Aires

La competencia contó con dos modalidades: el Gran Fondo, de 129 kilómetros, y el Medio Fondo, de 46 kilómetros.

En el recorrido más corto, Juan Cruz Saiz se quedó con el primer puesto, con un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 36 segundos. En la prueba principal, de 129 kilómetros, el ganador fue Matías Cedeira, quien completó el trazado en 2 horas, 53 minutos y 29 segundos.

El tiempo de Scaloni, de 3 horas, 17 minutos y 21 segundos, le permitió completar el exigente recorrido, que atravesó algunas de las principales avenidas y autopistas de la Ciudad de Buenos Aires.

Un recorrido por los principales puntos de la Ciudad

Inspirado en las grandes competencias internacionales de ciclismo de ruta, el Gran Fondo Buenos Aires incluyó tramos de las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, además del Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

Durante el recorrido, los ciclistas pasaron por lugares emblemáticos, como el estadio Monumental y el Obelisco, en una propuesta que combinó deporte, turismo y el uso del espacio público.

El evento también promovió hábitos saludables y prácticas de sustentabilidad a través de su iniciativa «Carrera Verde», orientada a reducir el impacto ambiental de la competencia.

Además, tuvo un componente solidario: una parte de los fondos recaudados mediante las inscripciones será destinada, a través de Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

El Gran Fondo Buenos Aires, rumbo a la Capital Mundial del Deporte 2027

El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián “Chino” Turnes, también participó de la prueba en bicicleta y destacó la importancia de la convocatoria para el desarrollo de la actividad deportiva.

“Esta competencia moviliza a una enorme comunidad, como es la que practica ciclismo, y se enmarca dentro del objetivo de seguir trabajando para tener los mejores deportistas y eventos deportivos en la Ciudad en vísperas de lo que será Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027”, afirmó.

Entre los presentes estuvieron Gabriel Sánchez Zinny, el presidente de Gran Fondo Asociación Civil, Matías Gutiérrez Moyano, la cocreadora del Gran Fondo Argentina, Gabriela Castillo, y el exjugador de rugby e ídolo de Los Pumas, Hugo Porta.

La competencia fue declarada de Interés Deportivo por la Legislatura porteña, en reconocimiento a su aporte al desarrollo del deporte y el turismo, además de sus iniciativas vinculadas con el cuidado del ambiente.

Así, entre miles de participantes y un recorrido excepcional por las calles porteñas, Scaloni volvió a demostrar su pasión por el ciclismo. Lejos del banco de suplentes y de las exigencias del fútbol, el entrenador campeón del mundo disfrutó de una jornada en la que, por unas horas, fue un ciclista más.