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Organizada por IN-VR, junto con The Net Zero Circle & The Energy Circle, la 3ra edición de la Argentina Energy Week (AEW) se realizará del 8 al 10 de septiembre en Buenos Aires.

El evento convoca a operadores, desarrolladores midstream, 12 gobiernos provinciales, prestamistas multilaterales, proveedores de capital y autoridades federales dentro de la ventana de 24 meses que está reescribiendo la economía del upstream argentino y el ritmo del build-out renovable del país.

El Grupo La Opinión Austral será media partner de la AEW 2026 que expandirá la arquitectura federal de las ediciones anteriores. Serán 12 las provincias que participarán institucionalmente: Neuquén, Mendoza, San Juan, Jujuy, Catamarca, Salta, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Córdoba y Buenos Aires , frente a las ocho de 2025.

La agenda está construida alrededor de los cambios estructurales que reorganizaron el stack energético argentino: aplicaciones de RIGI por más de USD 33.000 millones en capital comprometido, AlmaGBA adjudicando 667 MW de almacenamiento sobre un objetivo de 500 MW, puesta en marcha de VMOS proyectada para fines de 2026, y FID del proyecto Argentina LNG esperado para el H2 2026 con YPF, Eni y ADNOC.

La edición 2026 responde a una brecha estructural en el ecosistema energético argentino. Nuevos dueños de activos emergieron de una ola de adquisiciones upstream en los últimos tres años — Pluspetrol desde ExxonMobil, Vista Energy desde Equinor, Harbour Energy desde Shell, GeoPark y Continental Resources ingresando vía las desinversiones de Pluspetrol.

En 2025, participaron ocho provincias y en esta edición, serán 12.

Además, nuevas vías de financiamiento: RIGI, MATER, AlmaGBA, reemplazaron el marco de política previo. AEW 2026 es la sala de trabajo donde estos nuevos jugadores se coordinan: operadores dimensionando sus próximos cinco años, capital aterrizando con socios locales, provincias diseñando licitaciones y compañías de servicios encontrándose con los compradores con los que van a operar hasta 2030.

En Argentina, las autoridades provinciales emiten permisos, definen regalías y estructuran el marco regulatorio tanto para proyectos de hidrocarburos como renovables. El mapa federal expandido de AEW 2026 trae a ministros de energía provinciales y compañías de energía provinciales: JEMSE (Jujuy), EMESA (Mendoza), EPSE (San Juan), EPEN (Neuquén), EPEC (Córdoba) y EJESA, a la misma sala de trabajo que los operadores nacionales. La misma autoridad provincial que permite un pad de shale permite un parque solar; el formato de AEW 2026 traduce esa lógica federal en la mesa de trabajo.

AlmaGBA cerró con 667 MW adjudicados sobre un objetivo de 500 MW, 3x sobresuscripto, convirtiendo el almacenamiento por baterías de piloto en procurement en un solo ciclo licitatorio. El rollout nacional AlmaSADI continúa, con el diseño de referencia AMBA informando las próximas tandas. CAMMESA, el operador del sistema que estructuró el contrato alrededor de servicios de red, participará en la sesión Power Transmission, Energy Market & Infrastructure. La privatización de Transener y la entrada de jugadores como Genneia en el segmento de transmisión completan el cuadro de transformación de la infraestructura eléctrica.

Plataforma exportadora

VMOS, el ducto troncal que conecta Vaca Muerta con el Atlántico, proyecta puesta en marcha para fines de 2026. El proyecto Argentina LNG, anclado por YPF, Eni y ADNOC por aproximadamente USD 20.000 millones, se espera que alcance FID en el H2 2026. Estos dos hitos transforman Vaca Muerta de una historia de oferta doméstica en una plataforma de exportación. La sesión Gas & LNG, Production, Infrastructure & Exports del Día 2 está construida alrededor de esa transición.

Los 24 meses entre mediados de 2025 y mediados de 2027 concentran las decisiones que van a fijar las posiciones del sector energético argentino para las próximas dos décadas. FID del LNG, puesta en marcha de VMOS, rollout de AlmaSADI, próximo ciclo de RIGI y la extensión del régimen de promoción renovable hasta 2046, todos caen dentro de la misma ventana. AEW 2026 está diseñada para que las conversaciones que estructuran esas posiciones ocurran en un mismo formato y en la misma sala.

Participación internacional

La edición 2026 confirma la participación institucional de capital internacional. La Corporación Financiera Internacional (IFC) participará representada por Luis Medina, Senior Investment Officer para Infraestructura y Energía, Cono Sur. La Bolsa de Toronto (TMX / TSX) participará representada por Guillaume Legaré, Head of South America, más de 150 propiedades mineras y energéticas argentinas cotizan actualmente en Toronto. La Comisión Europea participará representada por Ilse Couge, Head of Cooperation. La presencia de banca multilateral, mercados de capital y cooperación internacional refleja la maduración del marco regulatorio argentino para la inversión cross-border.

AEW 2026 está construida como una convocatoria a puertas cerradas, por invitación, para tomadores de decisión senior en upstream, midstream, renovables, transmisión, EPC, mercados de capital y gobierno.

Cronograma

El programa abre el 8 de septiembre con un VIP Icebreaker Reception, seguido por dos jornadas completas de conferencia. El Día 1 cubre Policy, Capital & Growth; Power Transmission, Energy Market & Infrastructure; y Oil & Gas Market Evolution. El Día 2 cubre Renewables in Argentina y Gas & LNG, cerrando con la sesión Energy in the Provinces: Operations and Projects Showcase. Un Networking Executive Dinner el primer día extiende las conversaciones del Día 1 hacia deal flow off-site.

Los oradores confirmados son Tristan Socas (Presidente y Gerente General, ENARSA), Gustavo Báez (Team Leader, CAMMESA), Lucas Estrada (Presidente, EPSE San Juan), Dr. Exequiel Lello (Presidente, JEMSE), Mauricio Pinti (Gerente General, EMESA), Matías Tosso (Secretario de Energía y Minería, La Pampa), Florencia Castagnani (Coordinadora General, CADER), Alfredo Bonatto (CEO, Petróleos Sudamericanos), Nicolás Berson (Managing Director, TotalEnergies Renovables Argentina), Nicolás González Rouco (Country Manager, Martifer Renewables), Luis Medina (Senior Investment Officer, IFC), Guillaume Legaré (Head of South America, TMX / TSX) e Ilse Couge (Head of Cooperation, Comisión Europea).