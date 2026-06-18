Reik confirmó su esperado regreso a la Argentina; a través de su Instagram oficial, el grupo mexicano, integrado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, se presentará en febrero de 2027 con tres conciertos que prometen reunir sus mayores éxitos y nuevas canciones.

La banda iniciará su paso por el país el domingo 14 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires; luego, viajará a Mendoza para presentarse el martes 16, del mismo mes, en Arena Maipú y cerrará la gira argentina el jueves 18 en el Quality Arena de Córdoba.

Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes Galicia, en el caso del show de Buenos Aires, que comenzará el jueves 18 de junio a las 13 hs en la página del Movistar: https://www.movistararena.com.ar/show/0341ac71-3461-44cf-93d7-07cec5217712

En tanto, la venta general para las tres fechas, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, estará disponible desde el viernes 19 de junio al mismo horario.

El anuncio llega en un momento de gran presente para el trío, que, recientemente, finalizó su gira por Estados Unidos con cifras récord; el tour incluyó 14 conciertos, de los cuales 12 fueron sold out y reunió a más de 46 mil espectadores en distintas ciudades del país norteamericano.

Además, la gira representó el mejor desempeño comercial de la historia de Reik en mercados clave, como” Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Dallas y Houston; entre todas las fechas, el concierto realizado en Los Ángeles se convirtió en el más multitudinario que la banda ha ofrecido en Estados Unidos.

Con más de dos décadas de trayectoria, Reik continúa consolidándose como una de las agrupaciones más importantes del pop latino; su actual gira, también contempla presentaciones en México y distintos países de Latinoamérica, reafirmando la vigencia de un repertorio.

Argentina ocupa un lugar especial en esa historia; durante su visita de 2025, el grupo agotó las entradas para sus presentaciones en Buenos Aires y Córdoba, una muestra más del vínculo que mantiene con el público local.

El repertorio incluirá clásicos infaltables, como: “Yo Quisiera”, “Noviembre Sin Ti”, “Me Niego”, “Amigos Con Derechos”, “Los Tragos” y “Loquita”, además de canciones de “Panorama”, el álbum lanzado en 2024 que marcó una nueva etapa en la carrera de la banda.

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