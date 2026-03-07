Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante febrero, las familias argentinas necesitaron cerca de $950.000 para completar el changuito mensual del supermercado. Sin embargo, el costo varía significativamente según la provincia y vuelve a mostrar a la Patagonia como la región con los precios más altos del país.

Así lo reveló el último relevamiento de la consultora Analytica, que analizó el valor de una canasta de alimentos y bebidas para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores. De acuerdo con el informe, el costo promedio del changuito registró aumentos mensuales que oscilaron entre el 1,2% y el 2,6% en distintos puntos de Argentina.

El estudio, denominado “Changuito Federal”, busca reflejar el gasto mensual de consumo de una familia de clase media a partir de una compra realizada en los principales supermercados online del país. Para garantizar la comparación entre regiones, el relevamiento mantiene exactamente las mismas marcas y tamaños de empaque en todos los casos.

Los changuitos más caros

Una vez más, las provincias patagónicas encabezaron el ranking de precios más altos para llenar el changuito del supermercado. Santa Cruz lideró la lista con un costo total de $944.603, seguida por Chubut con $925.409.

En los siguientes lugares también aparecen provincias del sur del país: Tierra del Fuego con $918.569, Neuquén con $889.937 y Río Negro con $873.917.

En contraste, los changuitos más económicos se registraron en el norte argentino y en la Ciudad de Buenos Aires. Misiones presentó el menor costo con $828.807, seguida por Chaco ($832.188), La Rioja ($832.865) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($833.670).

De esta manera, la diferencia entre las provincias más caras y las más baratas supera los $115.000 para una misma compra mensual de alimentos y bebidas.

El costo del changuito tuvo mayores subas en Formosa (+2,6%), Catamarca (+2,4%) y La Pampa (+2,3%).

Poder adquisitivo

El informe advierte que, pese a que los precios son más altos en el sur del país, el poder adquisitivo relativo no necesariamente resulta más desfavorable.

Según el análisis de Analytica, en el noreste argentino (NEA) el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso combinado de dos salarios promedio. En cambio, en la Patagonia —donde el changuito es más caro— el esfuerzo relativo es menor, ya que el gasto equivale al 15,6% de ese mismo ingreso.

Esto se explica por las diferencias salariales entre regiones. En ese sentido, el estudio remarca que Santa Cruz no solo tiene la canasta más cara del país, sino que también registra uno de los salarios promedio más altos del sector privado formal.

“Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén”, indicaron desde la consultora.

Que productos aumentaron en febrero

Dentro de la canasta analizada, algunos productos mostraron subas más marcadas que otros.

El aceite de girasol fue uno de los artículos con mayores incrementos. En la mayoría de las provincias registró aumentos que oscilaron entre el 2% y el 4%. Sin embargo, en algunos distritos las subas fueron mayores, como en San Luis (5,1%), Formosa (6,2%), Jujuy (6,3%) y Misiones (7,5%).

Otro producto con incrementos generalizados fue el yogur bebible. En la mayoría de las provincias el aumento se ubicó entre el 3% y el 6%, aunque en la Patagonia las subas fueron más pronunciadas: en Santa Cruz alcanzó el 9,3% y en Tierra del Fuego llegó al 15%.

Las galletitas de agua también registraron aumentos generalizados. Luego de haber mostrado bajas en algunos distritos durante noviembre, volvieron a subir entre el 3% y el 6% en la mayoría de las provincias. En Santa Cruz, en cambio, el incremento fue mayor y alcanzó el 8%.

En el caso de los huevos, el precio de la docena aumentó más del 4% en casi todo el país. Según el informe, en las provincias del norte las subas superaron el 10%, mientras que en las provincias patagónicas los incrementos fueron más moderados.

Entre los pocos productos que mostraron bajas en su valor se encuentra la sal fina. Por su parte, la suprema de pollo empaquetada se mantuvo prácticamente sin cambios o con leves aumentos en la mayoría de las provincias, con excepciones como Mendoza (1,3%), San Luis (1,2%), La Rioja (1%) y Jujuy (1,6%).