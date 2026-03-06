Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las empresas que integran la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo del proyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz enviaron una carta formal de agradecimiento al gobernador de la provincia, Claudio Vidal, en la que destacaron las gestiones del Gobierno provincial para garantizar la continuidad de las obras.

El documento, fechado el 5 de marzo en Buenos Aires y firmado por representantes del consorcio China Gezhouba Group Company Limited, Electroingeniería S.A. y Hidrocuyo S.A., subraya el papel que tuvo la administración santacruceña en el proceso de diálogo y negociación que permitió destrabar el proyecto.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, y muy especialmente a usted y a su equipo técnico, por la gestión, el compromiso y el esfuerzo realizados para lograr la continuidad de las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz”, señala el texto enviado al mandatario provincial al que tuvo acceso La Opinión Austral.

La carta de agradecimiento al gobernador Claudio Vidal.

La carta se conoce pocas horas después de la firma del Acuerdo de Cumplimiento de Condiciones Precedentes entre la empresa estatal ENARSA y la UTE constructora, un documento que establece las bases técnicas y económicas necesarias para avanzar hacia una nueva etapa del proyecto.

Un paso para consolidar la continuidad de la obra

En el escrito, las compañías remarcaron que el acuerdo alcanzado “sienta una base sólida para la posterior ejecución del proyecto”, al tiempo que destacaron que el entendimiento no solo permitirá avanzar con la construcción, sino también impulsar el desarrollo energético y económico de la región.

Según indicaron, el avance del emprendimiento tendrá impacto directo en la generación de empleo, el fortalecimiento de la infraestructura y el crecimiento económico de Santa Cruz.

La reactivación del proyecto comenzó a consolidarse tras intensas gestiones que permitieron ordenar las condiciones contractuales y habilitar nuevamente el desarrollo de una de las obras de infraestructura más importantes del país.

Reactivación y empleo

En ese marco, el propio Vidal confirmó recientemente que el proyecto ingresa en una nueva etapa luego de más de dos años y medio de paralización. Además, adelantó que ya comenzaron los primeros movimientos vinculados al reinicio de actividades.

De izq. a der.: Marcelo Corda, vicepresidente de Enarsa; Juan Manuel Pereyra, presidente de Eling Energía; Claudio Vidal, gobernador; Tristán Socas, presidente de ENARSA; Zhang Jun Zhang, gerente general de CGGC Internacional; Alejandro O’Reilly, titular de Hidrocuyo, y Johanathan Tor (Hidrocuyo).

Como parte de ese proceso, alrededor de 150 trabajadores ya se encuentran realizando las revisaciones médicas previas a su incorporación en los próximos días, lo que marcará el inicio de la reactivación operativa del emprendimiento hidroeléctrico.

La obra, considerada la más grande en ejecución en Santa Cruz y una de las más relevantes de la Argentina, tendrá un fuerte impacto en el empleo directo e indirecto, además de movilizar a proveedores, transporte y servicios asociados.

Reconocimiento al rol de la provincia

En la carta, las empresas también destacaron el trabajo de coordinación y diálogo impulsado por el Gobierno provincial con las distintas partes involucradas en el proyecto, lo que permitió avanzar hacia una solución concreta tras años de incertidumbre.

“Valoramos profundamente el trabajo de diálogo, coordinación y gestión llevado adelante por el Gobierno provincial junto con las distintas partes involucradas”, señalaron.

Finalmente, los representantes de la UTE reiteraron su reconocimiento al acompañamiento del Ejecutivo santacruceño y expresaron su expectativa de continuar trabajando de manera conjunta para garantizar que el proyecto se complete “en tiempo y forma, con altos estándares de calidad, en beneficio del pueblo argentino y de la provincia de Santa Cruz”.

