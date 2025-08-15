Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El entrenador de los All Blacks, Scott Robertson, y el jugador Pasilio Tosi visitaron a los internos de unidades penitenciarias del Complejo San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para compartir una jornada de rugby y enseñarles el famoso haka neozelandés.

Se trata de la segunda visita de los All Blacks a la Fundación Espartanos, a siete años de su primera llegada en 2018. La actividad reunió a 53 jugadores privados de libertad, pertenecientes a los equipos Unión (Unidad 46), Gladiadores y Espartanas (Unidad 47), y Espartanos (Unidad 48), todos formaciones surgidas de programas de integración a través del deporte impulsados por la Fundación Espartanos.

Durante la jornada, Robertson y Tosi participaron activamente de entrenamientos y partidos informales con los internos, promoviendo la disciplina, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo. Además, enseñaron a los Espartanos el haka, la emblemática danza maorí que los All Blacks realizan antes de sus partidos como símbolo de fuerza y unidad.

“El rugby es un gran deporte que reúne a la gente y la acerca más. Es maravilloso verlos jugar. Ser parte de un equipo les va a traer recuerdos para toda la vida, y espero que esto los ayude a tomar buenas decisiones en el futuro”, destacó Robertson durante la visita, realizada en la previa del esperado partido entre los All Blacks y los Pumas.

Desde la Fundación Espartanos, creada por Eduardo “Coco” Oderigo, señalaron que la iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), reafirmando el deporte como herramienta de transformación y reinserción social:

“¡Sigamos impulsando el deporte como camino para reducir los índices de reincidencia delictiva!”, expresaron.

Sebastián Perasso, embajador de la Fundación Espartano y hombre del SIC, estuvo en el penal y le contó a Olé: “Robertson y Tosi recorrieron la Unidad 48 y conocieron el auditorio. Luego presenciaron un partido de los internos y, al final, el forward de los All Blacks hizo un haka frente a los Espartanos, que luego replicaron. Fue una jornada impresionante, llena de orgullo y alegría para todos”.

A su vez, Perasso comentó que la visita se organizó por iniciativa del combinado neozelandés, que quería conocer la jornada de rugby en ese penal, y que la próxima semana volverán con más jugadores después del partido contra Los Pumas de Córdoba. Cuándo es el partido de los All Blacks vs los Pumas

El sábado 16 de agosto comenzará el torneo del Rugby Championship 2025 por el que los Pumas se volverán a medir con los All Blacks en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, a las 18:10.