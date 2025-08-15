Morena Rial, la hija del periodista Jorge Rial, volvió a quedar en el centro de la polémica: apenas un día después de declarar en la causa por un robo a una vivienda en Castelar, la influencer protagonizó un violento episodio en un boliche de Liniers que terminó con intervención policial y su expulsión del lugar.

El incidente ocurrió en el local bailable “Kapital” y quedó registrado en varios videos, los cuales circularon en redes y en el programa “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito; según contaron en el ciclo, todo comenzó cuando Morena se cruzó con una joven a la que habría acusado de intentar conquistar a su pareja; con una botella en la mano, se acercó, y, le gritó: “¿Qué te pasa con mi guacho?”.

La tensión, subió rápidamente: testigos aseguran que la mediática le arrojó agua en la cara a la otra mujer, quien respondió insultándola; en ese instante, la hija de Rial lanzó la botella y comenzaron los golpes; entre piñas y empujones, la situación se descontroló hasta que, personal de seguridad, intervino para separar a las involucradas y desalojar a todos los implicados.

Cómo fue el incidente en un boliche que protagonizó Morena Rial

Fuera del boliche, la escena, continuó: Morena, que según los panelistas estaba “en piernas”, permaneció alrededor de media hora junto a un grupo de amigos golpeando la reja de acceso, que había sido cerrada para evitar que volvieran a entrar; para entonces, ya había amanecido.

La policía llegó para controlar el disturbio y procedió a identificar a los presentes; aunque los enfrentamientos físicos fueron protagonizados por sus acompañantes, los testigos aseguran que la influencer fue quien inició la pelea con sus provocaciones.

En este marco, a través de sus redes, Morena, expresó: “Para los que mandan mensaje o me preguntan “si fui yo la del boliche”, obvio que fui yo; nadie nos va a venir a pasar por arriba ni se va a comer el papel; no me voy a quedar de brazos cruzados”.

Tras estos dichos, indicó: “Tendría muchas cosas para decir, pero me las guardo para mí… A los pelos de dos pesos la noche, que se viven poniendo el moños, les cabe la cagada; es así”.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de controversias en las que, la mediática, se ha visto envuelta en los últimos meses, dejando claro que su nombre sigue generando repercusión dentro y fuera de las pistas de baile.

Leé más notas de La Opinión Austral