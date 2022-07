Los clones de Marcelo Gallardo y Luis Suárez contagiaron buen humor

Miguel es igual al "Muñeco" y tiene una gomería, Diego es periodista y se parece al delantero uruguayo, y en pleno auge del presunto pase una foto publicada hace un tiempo en Facebook se convirtió en furor.

En medio de la novela por el pase Luis Suárez a River, una foto tomada hace un tiempo entre el doble de Marcelo Gallardo y del futbolista uruguayo es furor en las redes sociales.

"Gallardo recibiendo a Suárez en el Monumental. Si no saben de fútbol no opinen", tuiteó el usuario @diegodelacurva. Pero esa imagen, que tiene un par de meses y que volvió tomar relevancia por el posible pase que aún no se pudo cerrar, tiene una historia muy particular.

La historia detrás de la foto viral

"Un día se me pinchó la rueda. Miguel (el doble salteño de Gallardo) tiene una gomería y fui a arreglarla. Y dije 'es igualito a Gallardo'. Y me saqué la foto", contó a Todo Salta Noticias Diego Jauregui, el clon de Suárez, que además es hincha de River y quiso inmortalizar su imagen con el falso 'Muñeco' publicándola en su Facebook.

En cambio, Miguel es hincha de Boca, aunque aclara: "Es lo que me tocó, salir parecido a Gallardo, así que no me queda otra que seguir en la joda esta".

Y comentó que los clientes que pasan por la gomería lo vuelven loco: "Muñeco, muñeco, una foto, muñeco".